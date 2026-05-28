Skandal u rywali kadry Grbicia. Siatkarz wyrzucony z kadry, gigantyczna afera

Damian Gołąb

Sezon jeszcze się zaczął, a reprezentacją Japonii w siatkówce wstrząsnęła gigantyczna afera. Shunichiro Sato, 26-letni środkowy japońskiej kadry, został usunięty ze składu drużyny narodowej. Ta decyzja ma związek z aresztowaniem Sato przez japońską policję. Na tym jednak nie koniec zamieszania. A już za dwa tygodnie Japonia, wicemistrz Ligi Narodów sprzed dwóch lat, będzie jednym z pierwszych rywali reprezentacji Polski w zbliżających się rozgrywkach.

Shunichiro Sato i Ran Takahashi w czerwonych koszulkach świętują punkt podczas meczu siatkówki.
Shunichiro Sato (z prawej) został usunięty ze składu japońskiej kadry. Obok Ran TakahashiVolleyballWorldmateriały prasowe

Japońska federacja na czwartek zapowiedziała konferencję prasową, która miała zainaugurować sezon reprezentacji mężczyzn. Życie jednak zweryfikowało te zamiary - zamiast zapowiedzi kolejnego sezonu walki z najlepszymi działacze musieli tłumaczyć się ze skandalu z udziałem Shunichiro Sato.

26-letni środkowy Wolfdogs Nagoja kilka godzin wcześniej został bowiem aresztowany pod zarzutem posiadania narkotyków. Jak informuje japoński portal TBS News Dig, chodzi o posiadanie marihuany, zakazanej w Japonii. Miała zostać odnaleziona w torbie pozostawionej przez siatkarza w tokijskim salonie pachinko, czyli japońskim lokalu rozrywkowym z grami hazardowymi.

Policja ustaliła, że torba należy do siatkarza. Sato ma zostać poddany badaniom na obecność substancji w organizmie.

Skandal w japońskiej siatkówce. Zawodnik aresztowany

Reakcja japońskiej federacji była natychmiastowa. Sato, uczestnik ubiegłorocznych mistrzostw świata na Filipinach i jeden z najwyższych siatkarzy w kadrze - mierzy 205 cm - został usunięty ze składu reprezentacji na rozpoczynający się wkrótce sezon.

Policja prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie. Japoński Związek Piłki Siatkowej (JVA) traktuje ten incydent bardzo poważnie i pragnie szczerze przeprosić za zdradę zaufania wszystkich zaangażowanych w tę sprawę, tych, którzy nas wspierali, oraz naszych fanów
czytamy w komunikacie na stronie japońskiej federacji.

Do skandalu doszło w trakcie zgrupowania reprezentacji Japonii w Tokio. Jak przekazali działacze, po wykryciu narkotyków Sato nie próbował zaprzeczać ich posiadaniu, a jedynie przeprosił za zaistniałą sytuację.

Działacze postanowili jednak działać, a w japońskich mediach pojawiły się informacje, że Sato w trakcie wyprawy do salonu gier towarzyszyli również inni członkowie reprezentacji. Jak informuje portal Sanspo.com, przeprowadzona została już kontrola rzeczy osobistych pozostałych zawodników i nie znaleziono tam narkotyków. Działacze zamierzają jednak również przeprowadzić u siatkarzy testy moczu na obecność narkotyków.

Afera wstrząsnęła mocną reprezentacją. A już niedługo mecz z kadrą Grbicia

Afera wstrząsa japońską kadrą u progu sezonu. Drużyna, którą prowadzi Francuz Laurent Tillie, tego lata ma wystąpić w Lidze Narodów, mistrzostwach Azji i igrzyskach azjatyckich. Mistrzostwa kontynentu to pierwsza szansa na kwalifikację do igrzysk olimpijskich w 2028 r. w Los Angeles.

Japończycy w ostatnich latach dołączyli do światowej czołówki. W 2023 r. wywalczyli brąz, a rok później srebro w Lidze Narodów. W ostatniej edycji przegrali w ćwierćfinale z Polską. Klapą zakończyły się natomiast dla nich MŚ 2025, gdy nie zdołali wyjść z grupy, kończąc za plecami Turcji i Kanady.

Tegoroczną Ligę Narodów Japonia zainauguruje 10 czerwca. Weźmie udział w turnieju w Chinach i zacznie od meczu z Ukrainą. Już dwa dni później ma zagrać z prowadzoną przez Nikolę Grbicia reprezentacją Polski.

Czterech siatkarzy w japońskich strojach sportowych z wyrazistymi emocjami na twarzach, skupionych na intensywnej akcji podczas meczu na hali sportowej.
Shunichiro Sato (nr 32) w kadrze JaponiiVolleyballWorldmateriały prasowe
Japoński siatkarz w białej koszulce z numerem 32, energicznie reagujący podczas meczu na pełnej kibiców hali.
Shunichiro SatoVolleyballWorldmateriały prasowe
Reprezentacja Japonii w czerwonych strojach ustawiona rzędem na boisku siatkarskim podczas oficjalnej prezentacji, w tle wyświetlona flaga Japonii na ekranie.
Siatkarze reprezentacji Japonii, z nr 32 Shunichiro SatoVolleyballWorldmateriały prasowe


