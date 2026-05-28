Skandal u rywali kadry Grbicia. Siatkarz wyrzucony z kadry, gigantyczna afera
Sezon jeszcze się zaczął, a reprezentacją Japonii w siatkówce wstrząsnęła gigantyczna afera. Shunichiro Sato, 26-letni środkowy japońskiej kadry, został usunięty ze składu drużyny narodowej. Ta decyzja ma związek z aresztowaniem Sato przez japońską policję. Na tym jednak nie koniec zamieszania. A już za dwa tygodnie Japonia, wicemistrz Ligi Narodów sprzed dwóch lat, będzie jednym z pierwszych rywali reprezentacji Polski w zbliżających się rozgrywkach.
Japońska federacja na czwartek zapowiedziała konferencję prasową, która miała zainaugurować sezon reprezentacji mężczyzn. Życie jednak zweryfikowało te zamiary - zamiast zapowiedzi kolejnego sezonu walki z najlepszymi działacze musieli tłumaczyć się ze skandalu z udziałem Shunichiro Sato.
26-letni środkowy Wolfdogs Nagoja kilka godzin wcześniej został bowiem aresztowany pod zarzutem posiadania narkotyków. Jak informuje japoński portal TBS News Dig, chodzi o posiadanie marihuany, zakazanej w Japonii. Miała zostać odnaleziona w torbie pozostawionej przez siatkarza w tokijskim salonie pachinko, czyli japońskim lokalu rozrywkowym z grami hazardowymi.
Policja ustaliła, że torba należy do siatkarza. Sato ma zostać poddany badaniom na obecność substancji w organizmie.
Skandal w japońskiej siatkówce. Zawodnik aresztowany
Reakcja japońskiej federacji była natychmiastowa. Sato, uczestnik ubiegłorocznych mistrzostw świata na Filipinach i jeden z najwyższych siatkarzy w kadrze - mierzy 205 cm - został usunięty ze składu reprezentacji na rozpoczynający się wkrótce sezon.
Policja prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie. Japoński Związek Piłki Siatkowej (JVA) traktuje ten incydent bardzo poważnie i pragnie szczerze przeprosić za zdradę zaufania wszystkich zaangażowanych w tę sprawę, tych, którzy nas wspierali, oraz naszych fanów
Do skandalu doszło w trakcie zgrupowania reprezentacji Japonii w Tokio. Jak przekazali działacze, po wykryciu narkotyków Sato nie próbował zaprzeczać ich posiadaniu, a jedynie przeprosił za zaistniałą sytuację.
Działacze postanowili jednak działać, a w japońskich mediach pojawiły się informacje, że Sato w trakcie wyprawy do salonu gier towarzyszyli również inni członkowie reprezentacji. Jak informuje portal Sanspo.com, przeprowadzona została już kontrola rzeczy osobistych pozostałych zawodników i nie znaleziono tam narkotyków. Działacze zamierzają jednak również przeprowadzić u siatkarzy testy moczu na obecność narkotyków.
Afera wstrząsnęła mocną reprezentacją. A już niedługo mecz z kadrą Grbicia
Afera wstrząsa japońską kadrą u progu sezonu. Drużyna, którą prowadzi Francuz Laurent Tillie, tego lata ma wystąpić w Lidze Narodów, mistrzostwach Azji i igrzyskach azjatyckich. Mistrzostwa kontynentu to pierwsza szansa na kwalifikację do igrzysk olimpijskich w 2028 r. w Los Angeles.
Japończycy w ostatnich latach dołączyli do światowej czołówki. W 2023 r. wywalczyli brąz, a rok później srebro w Lidze Narodów. W ostatniej edycji przegrali w ćwierćfinale z Polską. Klapą zakończyły się natomiast dla nich MŚ 2025, gdy nie zdołali wyjść z grupy, kończąc za plecami Turcji i Kanady.
Tegoroczną Ligę Narodów Japonia zainauguruje 10 czerwca. Weźmie udział w turnieju w Chinach i zacznie od meczu z Ukrainą. Już dwa dni później ma zagrać z prowadzoną przez Nikolę Grbicia reprezentacją Polski.