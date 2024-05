Polscy siatkarze nie dali się zaskoczyć Holendrom. Obronili punkty w rankingu

Oprócz kolejnego zwycięstwa w Lidze Narodów stawką piątkowego meczu były punkty do rankingu FIVB. Reprezentacja Polski mogła co prawda zdobyć maksymalnie tylko 1,42 punktu, ale nawet w przypadku przegranej po tie-breaku stracić ponad 13 . Punkty przejęliby Holendrzy. A te są im niezwykle potrzebne. W rankingu FIVB zajmują bowiem trzynastą pozycję i są na razie daleko od pozycji, która może zapewnić kwalifikację do igrzysk olimpijskich. W pierwszym meczu w Turcji przegrali 2:3 ze Słowanią, w drugim po tie-breaku pokonali gospodarzy.

Na trzecią partię piątkowego meczu polska drużyna wyszła z Bartłomiejem Bołądziem, który zastąpił Butryna. Atakujący dobrze wprowadził się do gry, a w grze "Biało-Czerwonych" nadal kapitalnie pracował blok. Kiedy punkt zdobył nim Jakubiszak, prowadzili 10:6. Bołądź dołożył jeszcze do tej przewagi punkt zagrywką. Nieźle w przyjęciu spisywał się libero Kuba Hawryluk, ale Holendrzy jeszcze zmniejszyli straty do dwóch punktów. W końcówce szansę od Grbicia dostał środkowy Sebastian Adamczyk. Polska zakończyła spotkanie w dobrym stylu, wygrała 25:18 - wynik przypieczętował as serwisowy Bołądzia.