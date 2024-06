Wilfredo Leon sieje postrach. Kolega nazywa go "bombardierem"

- Mówiłem znajomym i bliskim: "oj, takiego Wilfredo to ja nie widziałem". Gość jest niesamowity. Na treningach robi wrażenie, wczoraj potwierdził to na boisku. Ale jestem przekonany, że w decydujących momentach będzie jeszcze lepiej. To wielki sportowiec. Mam wrażenie, że im wyższa stawka, tym on gra lepiej . Spodziewajcie się jeszcze czegoś więcej przez następne dwa dni - zapowiada Jakub Popiwczak , libero reprezentacji Polski.

Trenerzy rywali często starają się nie dopuścić do serii zagrywek Leona i przerywają je prośbami o czas. Kamil Semeniuk przez dwa ostatnie lata miał szczęście być po tej samej stronie siatki co Leon i w kadrze, i w klubie Sir Safety Perugia. Zagrywki Leona zna więc bardzo dobrze.

Trzeba przyznać, że chyba czuje się dobrze. Nic go tam nie kłuje, ręka jest luźna. Widać, że zagrywki naprawdę sieją postrach. Myślę, że każdy zawodnik i kibic jest po prostu zadowolony z tego, w jakiej formie jest nasz bombardier. Staram się utrzymaćjego zagrywki na treningach. To bardziej obrona, przeważnie staramy się utrzymać piłkę po swojej stronie siatki

- Uważam, że jest niezwykle zmotywowany, skupiony. Trenuje i słucha. Jestem naprawdę usatysfakcjonowany jego podejściem do przygotowań do igrzysk. Mam tylko nadzieję, że będzie zdrowy i będzie kontynuować to, co robi do tej pory - podsumowuje Grbić.