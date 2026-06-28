Siatkarski nokaut w Lidze Narodów. Rośnie nowa siła, duży awans

I Belgowie, i Turcy w trakcie turnieju w Gliwicach przegrali po tie-breaku z reprezentacją Polski. Obie ekipy ograły też Chińczyków. Do tego jednak Turkom udało się w sobotę, po długim meczu, wyrwać zwycięstwo z Argentyną. Belgia przegrała zaś z Niemcami.

Turecki zespół po wygranej z Argentyną wskoczył do czołowej dziesiątki rankingu FIVB - Belgia przed meczem zajmowała w nim 15. pozycję. Było więc do zgarnięcia sporo punktów rankingowych, które będą liczyć się przy walce o awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Turcja zbliżyła się też do czołówki tabeli Ligi Narodów - do miejsc gwarantujących udział w turnieju finałowym w Chinach.

Ale początek meczu z Belgią był dla Turków trudny. Rywale mocno nacisnęli z pola serwisowego i wypracowali sobie solidną przewagę, prowadząc 12:7. Wówczas jednak Turcja zaczęła odrabiać straty, przede wszystkim dzięki szczelnym blokom. Zbliżyła się do rywali na punkt, ale wtedy Belgowie znów odskoczyli na cztery "oczka".

Ale nie utrzymali tego rytmu. Po błędzie w ataku Simona Plaskie był remis 19:19. Na tym nie koniec, turecki zespół wygrał dwie kolejne akcje. Do końca partii trwała jednak zacięta walka. Ferre Reggers, największa gwiazda Belgów, doprowadził do gry na przewagi. W niej w ataku pomylił się jednak Mirza Lagumdzija i Turcja wygrała 26:24.

Turcja postawiła Belgię pod ścianą. Sam Ferre Reggers nie wystarczył

Drugi set nadal był zacięty, choć Belgia objęła w nim prowadzenie 11:9. Znów jednak dał o sobie znać turecki blok. Drużyna prowadzona przez Slobodana Kovaca nie tylko wyrównała, ale i zdołała wypracować sobie sporą przewagę w drugiej części seta. Przy zagrywkach środkowego Bedirhana Bulbula objęła prowadzenie 17:13.

Po drugiej stronie niewielkie wsparcie w ofensywie miał Reggers. Turecki zespół wpadł jednak w dołek - kiedy nie poradził sobie z zagrywką Wouta D'Heera, na tablicy wyników pojawił się remis 22:22.

I o losach seta znów zdecydowała gra na przewagi. W niej tureccy siatkarze podbili atak Reggersa, a w kontrataku nie zawiódł ich atakujący Adis Lagumdzija. Turcja ponownie wygrała 26:24.

Liga Narodów siatkarzy. Turecki blok zaporą dla Belgów, duża zmiana w tabeli

Trzecią partię tureccy siatkarze rozpoczęli od serii punktowych bloków, bardzo szybko uciekając rywalom - objęli prowadzenie 8:2 i trener Belgów Emanuele Zanini próbował odwrócić sytuację przerwą.

Po niej jeszcze raz zerwał się Reggers. Szalał nie tylko w ataku, ale i w polu zagrywki, a różnica zmniejszyła się do zaledwie punktu. Turcja szybko odpowiedziała i znów wygrywała wyraźniej, 14:10 - po kolejnym, już dziesiątym w tym meczu punktowym bloku.

Z czasem przewaga Turków jeszcze wzrosła i tym razem obyło się bez wyrównanej końcówki. Pokonali Belgów 25:17, wygrywając cały mecz 3:0 i zgarniając dodatkowo ponad osiem punktów do rankingu FIVB.

W rozgrywkach męskiej Ligi Narodów nastąpi teraz dwutygodniowa przerwa. Po niej Turcja wystąpi w turnieju w Serbii. Belgię czeka wyjazd do Japonii. Oba zespoły rozegrają jeszcze w fazie zasadniczej po cztery spotkania. W Gliwicach pozostał zaś jeszcze tylko mecz Polska - Argentyna.

Z Gliwic Damian Gołąb

Ferre Reggers w ataku VolleyballWorld materiały prasowe

Mecz Turcja - Belgia w Gliwicach VolleyballWorld materiały prasowe

Ferre Reggers, atakujący reprezentacji Belgii VolleyballWorld materiały prasowe





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