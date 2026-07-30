Siatkarski nokaut w Lidze Narodów. Mistrzowie świata na kolanach

To był najbardziej elektryzujący ćwierćfinał Ligi Narodów. W Ningbo trafiły na siebie dwie potęgi, które skończyły fazę zasadniczą na sąsiednich miejscach tabeli - czwartym i piątym. Amerykanie wpadli zresztą na Włochów na skutek porażki z Polską na zakończenie poprzedniego turnieju w Chicago.

Ale to oni kapitalnie rozpoczęli czwartkowe spotkanie. Od razu nacisnęli mistrzów świata zagrywką - i to z bardzo dobrym skutkiem. Już w pierwszej części inauguracyjnego seta zanotowali aż trzy asy serwisowe. Po ostatnim, którym popisał się Matthew Anderson, prowadzili 10:6. A po przerwie na żądanie Ferdinando De Giorgiego dorzucili do przewagi jeszcze punkt.

Włosi krok po kroku odrabiali jednak straty. I doprowadzili do remisu 17:17, korzystając z obron i kontrataków, które na punkty zamieniał Mattia Bottolo. W końcówce Amerykanie znów jednak "odpalili" w polu zagrywki - najpierw Micah Christenson, potem Jake Hanes. Łącznie sześć asów serwisowych doprowadziło drużynę USA do wygranej 25:22.

Amerykanie rozbili mistrzów świata zagrywką. Dwa kapitalne sety

Na początku drugiej partii swój punkt zagrywką zdobył jeszcze Ethan Champlin. Po włoskiej stronie coraz większe problemy, przede wszystkim z przyjęciem, miał Daniele Lavia. W końcu został zmieniony, ale jego zastępca, Luca Porro, już w pierwszej akcji nadział się na blok Hanesa. I Amerykanie wygrywali 7:4.

Włosi tylko na chwilę zmniejszyli starty do punktu, bo potem rywale znó im uciekli. Kolejne asy serwisowe notował Anderson, Amerykanie mieli pięć punktów przewagi. Włosi nie potrafili odpowiedzieć, na nic pojedyncze dobre zagrywki Porro czy Yuriego Romano. Kiepska skuteczność w ataku nie pozwoliła na odrobienie strat, a po drugiej stronie kapitalnie radził sobie Christenson. Drużyna USA wygrała 25:21.

Liga Narodów siatkarzy. Nieprawdopodobna seria Jake'a Hanesa

Odpowiedzią De Giorgiego na 11 asów serwisowych Amerykanów w dwóch setach były kolejne zmiany. Za kiepskie przyjęcie "zapłacił" libero Fabio Balaso, któego zastąpił Gabriele Laurenzano. I Włosi objęli prowadzenie 8:6, a trener USA Karch Kiraly poprosił o przerwę.

Po asie serwisowym Giovanniego Sanguinettiego mistrzowie świata odskoczyli na trzy punkty. Coraz lepiej radzili też sobie w kontratakach, wygrywali już 14:9. Amerykanie ruszyli jednak w pogoń. Anderson rozwiązywał trudne sytuacje przy siatce, znów z pola zagrywki "odpalił" Hanes, notując trzy asy serwisowe. I po chwili Amerykanie prowadzili 16:15!

Kapitalna seria atakującego zmieniła obraz seta. Nerwowi siatkarze z Włoch zaczęli gubić się w przyjęciu, nie pomagały zmiany De Giorgiego. Amerykanie przełamali rywali i zamknęli spotkanie w trzech setach, wygrywając ostatniego 25:21.

W półfinale Amerykanie zagrają z Japonią, która w środę, nie bez kłopotów, ograła reprezentację Chin. W drugim półfinale czeka już Słowenia, jej rywala wyłoni mecz Polska - Ukraina.

Statystyki meczu Włochy 0 - 3 USA Próby ataku 38 39 Błędy przeciwnika 17 19 Błędy drużyny 19 17 Błędy w ataku 2 3 Błędy serwisowe 14 14 Asy serwisowe 5 14

Siatkarze reprezentacji USA VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Włochy - USA VolleyballWorld materiały prasowe

Simone Giannelli (w środku) i siatkarze reprezentacji Włoch VolleyballWorld materiały prasowe





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