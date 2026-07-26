Siatkarska demolka na początek, a potem taka odpowiedź. Mistrzynie musiały zareagować

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Nie obronią tytułu wywalczonego przed rokiem, ale zmobilizowały się na mecz o trzecie miejsce. Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły brązowy medal Ligi Narodów siatkarek. W przedostatnim meczu turnieju rozgrywanego w Makau pokonały gospodynie, czyli reprezentację Chin, 3:1. To czwarty medal Włoszek w historii tych rozgrywek. Do wyłonienia zostały jednak jeszcze nowe mistrzynie. Transmisje spotkań Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Zawodniczka Chin w białym stroju z nr 18 i siatkarka Włoch w niebieskim stroju podczas meczu o brąz Ligi Narodów.
Siatkarki z Chin i Włoch rywalizowały o brązowy medal Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

Włoszki w ostatnich latach stały się hegemonkami kobiecej siatkówki. Wygrały igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Ligę Mistrzów. Tego ostatniego tytułu jednak nie obroniły, przegrywając w sobotę półfinał z Brazylią po tie-breaku.

Ale w meczu z Chinkami pozostawały faworytkami. W tym sezonie pokonały je już 3:2 w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Gospodynie turnieju w Makau co prawda w ćwierćfinale sensacyjnie wygrały z Amerykankami, ale drogę do finału zamknęły im Turczynki.

Mistrzynie olimpijskie naskoczyły na rywalki. A potem taka odpowiedź

W pierwszym secie Chinki nie nawiązały również walki z Włoszkami. Mistrzynie olimpijskie od początku dominowały. Trener gospodyń szybko wykorzystał dwie przerwy, ale efektów nie było - w pewnym momencie przewaga Włoszek sięgnęła 11 punktów.

W ataku dobrze radziła sobie Miriam Sylla, jej drużyna naciskała na rywalki zagrywkami. W końcu Chinkom udało się rozegrać kilka składnych akcji, ale i tak przegrały wysoko - 16:25, a wynik przypieczętowała zagrywka Sylli.

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Damian Gołąb

Drugi set miał już zupełnie inny przebieg. Początek był wyrównany, w końcu po kontrataku wykończonym przez Stellę Nervini Włochy zyskały minimalną zaliczkę i prowadziły 10:8, ale tylko przez chwilę. To Chinki przejęły bowiem inicjatywę.

Przewagę zbudowały przy zagrywkach Yushan Zhuang. Jej dwa asy serwisowe dały gospodyniom prowadzenie 16:13, z czasem rozbudowane do pięciu punktów. Julio Velasco, trener Włoszek, zdecydował się na zmiany, a te przyniosły efekt w końcówce. Mistrzynie olimpijskie niemal odrobiły straty, ale wyrównać nie zdołały - przegrały 23:25.

Liga Narodów siatkarek. Znamy brązowe medalistki turnieju w Makau

Trzeciego seta Włochy rozpoczęły z dwoma rezerwowymi w składzie: Denise Meli i Oghosasere Omoruyi. Ale drużyna z Europy nie zaczęła partii najlepiej, przegrywała trzema punktami. Do remisu doprowadziła przy stanie 7:7. Po drugiej stronie miała jednak już zupełnie inaczej dysponowane rywalki niż w pierwszym secie.

W drugiej części partii Włoszki zdołały jednak uciec im na aż cztery punkty. Ale i to było jeszcze za mało, Chinki wyrównały stan gry przy wyniku 17:17. W końcówce mistrzynie olimpijskie znów zyskały dwupunktową zaliczkę i tym razem jej nie zmarnowały. W ostatniej akcji w ataku pomyliła się jeszcze Xin Tang i Chiny przegrały 22:25.

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Damian Gołąb

Włoszki poszły za ciosem w czwartej partii. Przewagę zyskały przy serii dobrych zagrywek Ekateriny Antropovej - wygrywały już 11:4. Serwis był zresztą mocnym elementem drużyny, bo problemy rywalkom sprawiła także Alessia Orro.

Włoszki kontrolowały przebieg seta, Chinki znów były niemal bezradne. Zmiany w zespole z Azji nic już nie dały. Ostatecznie mistrzynie olimpijskie dopięły swego w czterech setach, ostatniego wygrywając 25:13.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek zakończy finał. O godz. 13.30 czasu polskiego zmierzą się w nim reprezentacje Brazylii i Turcji.

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Liga Narodów (K)
3. miejsce
26.07.2026
09:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Chiny
1 - 3
Włochy (K)
Próby ataku
46
65
Błędy przeciwnika
16
20
Błędy drużyny
20
16
Błędy w ataku
13
6
Błędy serwisowe
6
7
Asy serwisowe
4
8
Dwie siatkarki z przeciwnych drużyn walczące przy siatce o piłkę do siatkówki podczas meczu, jedna w niebiesko-żółtym stroju, druga w czerwonym.
W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się Włochy i Chinyvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczka w niebieskim stroju podczas dynamicznej obrony odbija piłkę do siatkówki, skupiona na grze na tle rozświetlonej hali i kibiców.
Miriam Sylla, przyjmująca reprezentacji Włochvolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarka w czerwonym stroju z numerem 6 świętuje punkt na boisku podczas meczu, w tle widoczni kibice i zawodniczki z drużyny przeciwnej.
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