Siatkarska demolka na początek, a potem taka odpowiedź. Mistrzynie musiały zareagować

Włoszki w ostatnich latach stały się hegemonkami kobiecej siatkówki. Wygrały igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Ligę Mistrzów. Tego ostatniego tytułu jednak nie obroniły, przegrywając w sobotę półfinał z Brazylią po tie-breaku.

Ale w meczu z Chinkami pozostawały faworytkami. W tym sezonie pokonały je już 3:2 w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Gospodynie turnieju w Makau co prawda w ćwierćfinale sensacyjnie wygrały z Amerykankami, ale drogę do finału zamknęły im Turczynki.

Mistrzynie olimpijskie naskoczyły na rywalki. A potem taka odpowiedź

W pierwszym secie Chinki nie nawiązały również walki z Włoszkami. Mistrzynie olimpijskie od początku dominowały. Trener gospodyń szybko wykorzystał dwie przerwy, ale efektów nie było - w pewnym momencie przewaga Włoszek sięgnęła 11 punktów.

W ataku dobrze radziła sobie Miriam Sylla, jej drużyna naciskała na rywalki zagrywkami. W końcu Chinkom udało się rozegrać kilka składnych akcji, ale i tak przegrały wysoko - 16:25, a wynik przypieczętowała zagrywka Sylli.

Drugi set miał już zupełnie inny przebieg. Początek był wyrównany, w końcu po kontrataku wykończonym przez Stellę Nervini Włochy zyskały minimalną zaliczkę i prowadziły 10:8, ale tylko przez chwilę. To Chinki przejęły bowiem inicjatywę.

Przewagę zbudowały przy zagrywkach Yushan Zhuang. Jej dwa asy serwisowe dały gospodyniom prowadzenie 16:13, z czasem rozbudowane do pięciu punktów. Julio Velasco, trener Włoszek, zdecydował się na zmiany, a te przyniosły efekt w końcówce. Mistrzynie olimpijskie niemal odrobiły straty, ale wyrównać nie zdołały - przegrały 23:25.

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Trzeciego seta Włochy rozpoczęły z dwoma rezerwowymi w składzie: Denise Meli i Oghosasere Omoruyi. Ale drużyna z Europy nie zaczęła partii najlepiej, przegrywała trzema punktami. Do remisu doprowadziła przy stanie 7:7. Po drugiej stronie miała jednak już zupełnie inaczej dysponowane rywalki niż w pierwszym secie.

W drugiej części partii Włoszki zdołały jednak uciec im na aż cztery punkty. Ale i to było jeszcze za mało, Chinki wyrównały stan gry przy wyniku 17:17. W końcówce mistrzynie olimpijskie znów zyskały dwupunktową zaliczkę i tym razem jej nie zmarnowały. W ostatniej akcji w ataku pomyliła się jeszcze Xin Tang i Chiny przegrały 22:25.

Włoszki poszły za ciosem w czwartej partii. Przewagę zyskały przy serii dobrych zagrywek Ekateriny Antropovej - wygrywały już 11:4. Serwis był zresztą mocnym elementem drużyny, bo problemy rywalkom sprawiła także Alessia Orro.

Włoszki kontrolowały przebieg seta, Chinki znów były niemal bezradne. Zmiany w zespole z Azji nic już nie dały. Ostatecznie mistrzynie olimpijskie dopięły swego w czterech setach, ostatniego wygrywając 25:13.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek zakończy finał. O godz. 13.30 czasu polskiego zmierzą się w nim reprezentacje Brazylii i Turcji.

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Statystyki meczu Chiny 1 - 3 Włochy (K) Próby ataku 46 65 Błędy przeciwnika 16 20 Błędy drużyny 20 16 Błędy w ataku 13 6 Błędy serwisowe 6 7 Asy serwisowe 4 8

W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się Włochy i Chiny volleyballworld.com materiały prasowe

Miriam Sylla, przyjmująca reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki z Chin podniosły się po porażce w pierwszj partii volleyballworld.com materiały prasowe





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