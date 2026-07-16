Sensacja w Lidze Narodów wisiała na włosku. Rywale uciszyli kibiców lidera

Po rozczarowującym ubiegłym sezonie - nie zdołała awansować z grupy na mistrzostwach świata na Filipinach - tego lata reprezentacja Japonii spisuje się kapitalnie. W Lidze Narodów wygrywa z każdym, zwyciężyła w pierwszych dziewięciu meczach, w tym z Polską oraz w środę z mistrzami świata z Włoch.

W dziesiątym spotkaniu na jej drodze stanęła Kanada. To zespół, który w tym sezonie wygrał tylko jedno spotkanie, ale też potrafił doprowadzić do tie-breaków w meczach z Bułgarią czy Brazylią. A przed rokiem to właśnie Kanada i Turcja awansowały kosztem Japonii do fazy pucharowej MŚ.

Koncert Kanadyjczyków w dwóch pierwszych setach. Liderzy Ligi Narodów zaskoczeni

I już w pierwszym secie czwartkowego meczu drużyna z Ameryki Północnej narobiła liderom Ligi Narodów kłopotów. Japońscy kibice, którzy wypełnili halę w Osace, oglądali przede wszystkim popisy Kanadyjczyków. Ich przewaga szybko rosła. Laurent Tillie, trener Japonii, poprosił o przerwę przy wyniku 7:12, ale to nie zmieniło dynamiki pierwszej partii.

Przewaga Kanadyjczyków sięgnęła siedmiu punktów. Byli skuteczniejsi od rywali, których aż cztery razy powstrzymali blokiem. I to oni niespodziewanie wygrali 25:18.

Co więcej, kontynuowali dobrą grę w drugiej partii - w połowie seta mieli nad Japonią cztery punkty przewagi. Męczyli Rana Takahashiego i Yukiego Ishikawę zagrywkami, co przekładało się na problemy obu japońskich gwiazd w ataku. I z czasem ich trener dał szansę rezerwowym.

Dopiero przy stanie 12:15 Larry Evbade-Dan zdobył dla Japonii pierwszy punkt blokiem. Świetnie po drugiej stronie spisywał się Xander Wassenaar Ketrzynski, kanadyjski atakujący polskiego pochodzenia. Jego drużyna pewnie kroczyła do zwycięstwa w drugim secie - aż do końcówki partii. Kento Miyaura zagrywkami doprowadził do remisu 24:24. Tyle że dwie kolejne akcje rozstrzygnął kanadyjski blok i kolejna niespodzianka stała się faktem. A coraz bliżej było do sensacji, japońscy kibice niemal zamilkli.

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Przed tym meczem Kanada zajmowała przecież dopiero 16. miejsce w tabeli Ligi Narodów, wciąż musi walczyć o utrzymanie się w tych rozgrywkach na kolejny sezon. Musiała jednak jeszcze przypieczętować wygraną w trzecim secie w Osace. Tymczasem Tillie pozostawił na boisku rezerwowych, którzy rozruszali grę Japonii - wśród nich Miyaurę - i gospodarze w końcu zyskali trzy punkty przewagi.

Kanadyjczycy zaczęli jednak zmniejszać straty. Dobrze w ich drużynie prezentował się Jackson Young, w ostatnim sezonie zawodnik wicemistrza Polski, Bogdanki LUK Lublin. W końcu Kanada doprowadziła do remisu przy stanie 13:13. I z czasem objęła prowadzenie 17:16. Przed końcówką wygrywała już 22:19, ale potem przegrała trzy kolejne akcje. W czwartej w ataku ze środka pomylił się Kofi Gyimah. O wyniku zdecydowała gra na przewagi, a w niej decydujący okazał się blok Japonii, który dał jej zwycięstwo 29:27.

Dzień wcześniej Kanada po wygraniu dwóch setów nie zdołała zamknąć meczu z Argentyną. I w czwartek zaczęło się zanosić na to, że może być podobnie. W czwartym secie Japonia poszła bowiem za ciosem, a Kanadyjczycy mieli coraz większe problemy. Gospodarze zbudowali sobie przewagę, nadal opierając grę na rezerwowych. I to dużą, bo w pewnym momencie wynoszącą aż siedem punktów. Ostatecznie wygrali 25:19 i doprowadzili do tie-breaka.

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Do tej pory Kanada przegrała w tym sezonie już sześć pięciosetowych spotkań. Dla odmiany Japonia wygrała pięć tie-breaków. I tym razem również objęła dwupunktowe prowadzenie. Co równie ważne, była w stanie je utrzymać.

Kanadyjczycy nie zdołali już wskoczyć na taki poziom, jak w dwóch pierwszych setach. Gorzej funkcjonował ich blok, popełniali więcej błędów, a ostatecznie przegrali 11:15 i cały mecz 2:3.

Japończycy kolejny mecz rozegrają w piątek z Belgią. Kanada w sobotę zagra zaś z Kubą.

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Statystyki meczu Japonia 3 - 2 Kanada Próby ataku 74 66 Błędy przeciwnika 28 24 Błędy drużyny 24 28 Błędy w ataku 7 10 Błędy serwisowe 16 15 Asy serwisowe 4 2

Siatkarze reprezentacji Kanady VolleyballWorld materiały prasowe

Yuki Ishikawa, kapitan reprezentacji Japonii VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Japonia - Kanada VolleyballWorld materiały prasowe





Japonia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport