Sensacja była o włos. Znamy rywali Polski w walce o finał Ligi Narodów

Francuzi przyjechali do Łodzi najsilniejszym składem i wobec odmłodzonej włoskiej drużyny byli zdecydowanym faworytem. Tyle że batalię o finał rozpoczęli bardzo spokojnie, wręcz ociężale. Zderzyli się zaś z energią i dynamiką rywali. Z czasem podjęli jednak walkę i doprowadzili do tie-breaka. W nim przegrywali już trzema punktami, ale uciekli znad przepaści. Wszystkiemu ze spokojem mogli przypatrywać się "Biało-Czerwoni", który grę w strefie medalowej zapewnili sobie już w czwartek

W takim samym składzie przyjechali do Polski. Trener Ferdinando De Giorgi postanowił zaryzykować. Zostawił w domu Alessandro Michieletto, Simone Gianellego czy Daniela Lavię. Zamiast zgrywać najsilniejszy skład, w ostatnim poważnym turnieju przed igrzyskami postawił na tych, którzy jeszcze walczą o wyjazd do Paryża. Ale odmłodzona włoska drużyna zaczęła bardzo dobrze. Prowadziła 8:5, szybko zaczął funkcjonować jej blok. A kiedy asem serwisowym popisał się Leandro Mosca, przewaga wzrosła do pięciu punktów. A po chwili nawet do ośmiu.