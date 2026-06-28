Od kilku tygodni oczy całego siatkarskiego świata zwrócone są w stronę jednych z najważniejszych rozgrywek sezonu - Ligi Narodów. Polscy kibice oczywiście nie stanowią w tej kwestii wyjątku.

Mimo sporych oczekiwań, "Biało-Czerwoni" weszli w tegoroczne rozgrywki VLN dość opieszale. Po przekonującym zwycięstwie z Kubańczykami (3:0) zaliczyli oni bowiem porażki ze Słoweńcami (2:3) oraz Japończykami (2:3). Na zakończenie pierwszej części zmagań pokonali natomiast reprezentację Ukrainy (3:2).

24 czerwca rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów przeniosły się do Gliwic. Póki co gospodarze tej części rywalizacji są bezbłędni. O ich potędze przekonali się między innymi Belgowie (3:2), Turcy (3:2) oraz Niemcy (3:1).

Historyczny set Polaków w Lidze Narodów. Pobili aż dwa rekordy

Ostatnim pojedynkiem w ramach gliwickiej części VNL jest starcie z Argentyńczykami. To zaplanowane zostało na 28 czerwca. Prawdopodobnie nikt z zasiadających na trybunach nie mógł jednak przypuszczać, że zapisze się ono w historii polskiej oraz światowej siatkówki.

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Pierwszy set starcia Polaków z Argentyńczykami był niezwykle wyrównany. Obydwie ekipy popisywały się skutecznymi atakami, mając jednocześnie sporo problemów w defensywie. To przełożyło się na ciągłą wymianę punktów oraz konieczność rozegrania bardzo długiego tie-breaka. Ten ostatecznie zakończył się wynikiem... 50:48 dla reprezentacji Argentyny.

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Jak podaje Jakub Balcerzak, dotychczas najdłuższy set w historii reprezentacji Polski zakończył się wynikiem 42:40. Tym samym przegrana wymiana z Argentyńczykami stała się nowym punktowym rekordem naszej reprezentacji.

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To jednak nie jedyny rekord, który padł przy okazji tej wymiany. Okazuje się, że w niedzielny wieczór ustanowiony został także nowy rekord siatkarskiej Ligi Narodów. Miano najwyżej punktowanego seta należało wcześniej do Turków oraz Niemców. Ci w 2024 roku zakończyli swoją wymianę wynikiem 44:42. Prym w klasyfikacji przejęli więc Polacy, choć patrząc na ostateczne rozstrzygnięcie tego seta, sukces ten ma dość słodko-gorzki posmak.

Wilfredo Leon i Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić i Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News





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