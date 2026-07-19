Sceny przed meczem polskich siatkarzy. Nikt im tego nie zabierze. Pierwsi w historii

Co prawda Volleyball Nations League dopiero wchodzi w decydującą fazę, ale już teraz śmiało można napisać, że największą pozytywną niespodzianką całego turnieju są Turcy. Zawodnicy prowadzeni przez Slobodana Kovaca jeszcze kilka lat temu mogli tylko pomarzyć o występach w Lidze Narodów, dziś natomiast stało się jasne, iż niebawem zagrają o półfinał. Sprawę przesądziło wygrane 3:1 spotkanie z Irańczykami.

Triumfatorzy potyczkę zaczęli dosyć nerwowo, ponieważ pierwsza partia padła łupem podopiecznych Roberto Piazzy. Nie do zatrzymania był zwłaszcza Ali Haghparast. Przyjmujący zdobył aż dziesięć punktów i imponował nie tylko w ataku, ale także na zagrywce oraz bloku. Problem jednak w tym, że spośród pozostałych kolegów poziomem dorównywał mu tylko Ali Hajipour. Turcy natomiast stopniowo podwyższali swój poziom.

To właśnie zawodnicy Slobodana Kovaca zgarnęli aż trzy sety z rzędu, dzięki czemu zapewnili sobie przepustki do Chin. W drugiej części potyczki Irańczycy jeszcze nawiązali w miarę wyrównaną walkę, przegrali 22:25. Ostatnie dwie partie to już pokaz mocy świeżo pieczonych ćwierćfinalistów. Drużyna znad Bosforu nie pozwoliła przeciwnikom na przekroczenie granicy dwudziestu punktów. Różnicę klas oglądaliśmy przede wszystkim w trzecim secie zakończonym rezultatem 25:16.

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Wielki mecz rozegrał Adis Lagumdzija, autor 23 "oczek". Z takim liderem Turcy mogą już niebawem poważnie namieszać na kontynencie azjatyckim. Zresztą niezależnie od końcowego rezultatu są już bohaterami w swojej ojczyźnie. Jeszcze nigdy męska drużyna narodowa z tego kraju nie grała w tej fazie Ligi Narodów. Mamy tu także na myśli Ligę Światową, która funkcjonowała przed powstaniem dotychczasowych rozgrywek.

Po ostatniej piłce nie brakowało zasłużonej celebracji. Triumfatorzy zaprezentowali taniec radości, co w swoich mediach społecznościowych pokazała międzynarodowa federacja. Siatkarze założyli również specjalne okulary przeciwsłoneczne z napisem "finał". Kto wie czy Turcy niebawem nie trafią na Polaków. "Biało-Czerwoni" niebawem powalczą w Chinach o drugie złote medale z rzędu.

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Siatkarska reprezentacja Turcji volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Siatkarska reprezentacja Turcji volleyballworld.com materiał zewnętrzny

siatkówka Grzegorz Wajda East News





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