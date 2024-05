Sceny po meczu polskich siatkarzy. Aż odebrało im mowę

Podopieczni Nikoli Grbicia nie chcą być gorsi od zawodniczek Stefano Lavariniego i na pierwszy weekend Ligi Narodów wybrali się w celu odniesienia kompletu zwycięstw. Gra w Turcji jak na razie wychodzi im wybitnie. Po odprawieniu z kwitkiem Amerykanów, w kolejnych dwóch dniach "Biało-Czerwoni" stracili zaledwie jednego seta. W czwartek postawili im się Kanadyjczycy, którzy wygrali pierwszą partię, czym podrażnili aktualnych mistrzów Europy. Ci szybko wzięli się w garść, wrócili do meczu i zamknęli go w wynikiem 3:1. Tak nerwowo nie było już 24 maja. O wyższości Polaków nad resztą stawki przekonali się Holendrzy. "Pomarańczowi" co prawda próbowali kąsać, ale ich ambitna gra na nic się zdała.

Reklama