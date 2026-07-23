Damian Gołąb, Interia Sport: Reprezentacja Polski na koniec fazy zasadniczej Ligi Narodów wygrała w Chicago cztery mecze z wymagającymi przeciwnikami. Przegrała w nich tylko jednego seta. Możemy patrzeć na kadrę przez różowe okulary?

Wojciech Drzyzga, trzykrotny wicemistrz Europy, ekspert Polsatu Sport: Od dłuższego czasu możemy na nią patrzeć w miarę spokojnie, bo naprawdę trzeba byłoby bardzo się postarać, żeby to wszystko jakoś popsuć. Potencjał zawodniczy nie znika, choć ma różne fazy. Nie mamy łatwego sezonu pod względem kontuzji, chociażby na poziomie środkowych. Ubytek Mateusza Bieńka i Norberta Hubera, kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Nie mamy trzech podstawowych graczy. Do tego były problemy zdrowotne Janka Firleja, na szczęście krótkie.

Przed Ligą Narodów mówiłem, że to będzie jednen z najciekawszych sezonów. Może nie najlepszy pod względem jakości, ale ogromnie zmienny, nieprzewidywalny. Niektórym reprezentacjom brakuje wielkich zawodników: albo są bez formy, albo kończą karierę, albo robią kontrolowaną przerwę. Wydaje się, że to na nią ostatni sezon. Za rok są już mistrzostwa świata, na których będą do wzięcia trzy miejsca dające kwalifikację na igrzyska. Jeśli polec, to w tym roku, a nie za rok.

Trener Nikola Grbić podsumował ostatni turniej Ligi Narodów tak: "Mam nadzieję, że nie osiągnęliśmy pełni naszego potencjału już teraz, bo byłoby trochę za wcześnie. Ale po takim turnieju (...) mogę być tylko usatysfakcjonowany". Pan się do takiego zdania przychyla?

- Myślę, że mamy pod kontrolą zmianę kadrową. Pamiętam słowa Nikoli Grbicia z zeszłego roku. Powiedział, że nie popełni drugi raz tego błędu, zawodnicy są zamęczeni i w taki sposób nie dotrą do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Było widać, że włączył inny tryb. Nie przypominam sobie tak długich przerw i urlopów, jak w tym sezonie. Część zawodników jest prowadzona w sposób bardzo delikatny. I może z tego bierze się taka ocena: że w tym momencie, przy tylu ruchach, nadal wygrywamy. I to grając bardzo dobrze.

Przypominam sobie zeszły sezon, gdy wyglądaliśmy średnio w Lidze Narodów. Nasz turniej w Gdańsku kończył się nieciekawie, w atmosferze lekkiego niepokoju, przy porażce z Bułgarami. A potem jedziemy do Ningbo i wygrywamy turniej śpiewająco, z bilansem 9:0, tam nikt nie jest w stanie w ogóle nas dotknąć. Trochę jak teraz w Chicago. Mogę lekko zażartować, że Nikola nie trafia z formą wtedy, kiedy chce. Choć myślę, że jest to pod lepszą kontrolą. Kiedy popatrzymy na ostatnie duże imprezy, to z formą końcową bywało różnie. Oby to nie było teraz tzw. wyrównywanie formy. Grbić w Lidze Narodów skorzystał jeszcze z dyspozycji zawodników po lidze: Firleja, Gomułki, Firszta.

I chyba też Bartłomieja Lemańskiego.

- Tak, absolutnie. Lemański cały czas niesie się na fali ligi, bo to dzięki temu w ogóle jest w kadrze. Wszystko powoli powinno się wyrównywać, choć na przykład Kamil Semeniuk z Tomaszem Fornalem bardzo mnie zaskoczyli.

Weszli do gry w ostatnim turnieju wręcz śpiewająco, prawda? Bez żadnego zawahania.

- Już w trakcie sparingu w Olsztynie byłem pełen podziwu. Nawet na tle lekko śniętych Niemców indywidualne zachowania Fornala i Semeniuka pokazywały, że są w bardzo dobrej dyspozycji czysto fizycznej. Została więc wykonana dobra robota. No i jeśli teraz Nikola twierdzi, że oni mu grają trochę za dobrze, lepiej niż oczekiwał, to albo się bardzo cieszyć, albo znowu wystrzelimy z formą w sposób niekontrolowany. Tylko żeby to nie miało potem już żadnego przełożenia na mistrzostwa Europy.

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Jeśli o turniej finałowy nie ma się co martwić i forma nie rozpłynie się w półtora tygodnia, pozostaje pytanie właśnie o mistrzostwa Europy. Przed nimi będzie jeszcze kilka tygodni przerwy. Czy da się zbudować dwa szczyty formy w trakcie jednego sezonu?

- Tzw. łączka treningowa narysowana przed sezonem pokazuje, że to powinna być taka równa jazda do góry. Raczej bez wpadania w jakieś dziury i bez szykowania wielkiej formy. Nie ma co ukrywać, że Liga Narodów jest łakomym kąskiem finansowym, również dla zawodników, dla związku. Mając taki potencjał, czemu nie korzystać? Poza tym to jednak kontakt międzynarodowy, meczowy. To najlepsza formuła: łączy się rzeczy bardzo potrzebne kadrze z bonusami.

Zobaczmy zresztą, jak wygląda nasza kadra. Tam są już naprawdę ostatni Mohikanie, którzy grają piąty, szósty sezon bez przerwy. Właściwie nie ma zawodnika, który nie zapłacił ceny, nie miał jakiejś przerwy. Mówimy raczej o przerwach kontrolowanych przez trenera. I tu jest rozpostarty rozsądny parasol ochronny. Na niektórych graczy Grbić stawia, mimo że są kompletnie wybici ze swojego poziomu, jak na przykład Śliwka. Ze względu na różne okoliczności - przewlekłe kontuzje, choroby, nieudane sezony. Mniej więcej wiemy na kogo stawia i stawiać będzie. Tu niewiele się zmieni.

To, że przed sezonem Grbić powołuje ponad 30 zawodników, jest zabiegiem profilaktycznym. By mieć gdzie obrócić głowę do kwadratu dla rezerwowych, przetrwać pierwszą fazę sezonu. Oczywiście też mając na myśli swój interes w przyszłości. Bo kto wie, może za rok to właśnie ci dwaj, trzej młodzi gracze będą równymi partnerami do mocnego grania. Wiele rzeczy dobrze się nam więc łączy. Ale powiedzmy sobie szczerze: nasi liderzy grają. W Chicago zagrała grupa, która jest w tym momencie najlepsza i lepszych nie ma.

I pewnie ograła Francję czy Brazylię.

- Oceniając inne reprezentacje, nie wiem, gdzie kto ma jeszcze jakieś rezerwy. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek coś miał. Brazylia niczego nie ukryła - tragedia. Francja prawie niczego nie ukryła, może dołączyć Trevor Clevenot, ale czy jeszcze kogoś Andrea Giani powoła? Tam może jakieś minimalne rezerwy są, bo potencjał Francuzi mają na pewno. Serbia trochę drepcze w miejscu i wybitnie utalentowanych graczy dalej tam nie widać. Słowenia trzyma się bardzo dobrze i wprowadza nowych siatkarzy z kapitalną atmosferą. Japonia gra swoje.

Japończycy w przeciwieństwie do niektórych drużyn, w tym Polski, od początku grali mocnym składem.

- Tak, było wiadomo, że Japonia przystępuje do sezonu "na maksa". Pamiętajmy też, jaki jest cel: mistrzostwa kontynentalne. Wszyscy trenerzy będą za nie rozliczani. W Lidze Narodów fajnie się żyje, ale szybko się o niej zapomina. To nie jest najważniejszy wynik w sezonie. Na końcu jesteś mistrzem Europy, Azji, Ameryki Południowej i już w tym roku łapiesz kwalifikację do igrzysk olimpijskich. I masz święty spokój.

Są jeszcze Amerykanie, ale ich zostawmy. Mają kwalifikację olimpijską, działają w cyklu olimpijskim. Ale byłem na mistrzostwach świata, na których przegrywali, i widziałem, jak to przeżywali. Nie jest tak, że amerykańska reprezentacja jedzie sobie na turnieje między igrzyskami i przechodzi przez nie w ogóle bez uczuć. Nie można trenować drużyny od igrzysk do igrzysk. To jest chore, cztery lata to przepaść.

A teraz między igrzyskami mamy aż dwie edycje mistrzostw świata.

- Kalendarz jest przesycony dużymi imprezami. Trudno powiedzieć, że mistrzostwa świata tracą prestiż, ale kto się teraz tak bardzo przejmuje Filipinami? Na Bułgarach się dziś wiesza psy albo mówi, że mistrzostwa były tak słabe, że zdobyli srebro z dwoma utalentowanymi chłopcami w składzie.

Nasza reprezentacja ma bardzo dobre podstawy, fundamenty. Cały czas zaangażowanie tych chłopaków jest duże. Są ograni ligowcy, z których Grbić mógł skorzystać na starcie. Do tego można sięgać lekką ręką po młodzież, paru chłopaków z kadry do lat 22 już było w tej reprezentacji. Nie widzę większych obaw. Jeśli będzie to dobrze poprowadzone i wszystko będzie działać tak, jak do tej pory, to nie mamy prawa obsuwać się poniżej czwórki. To byłby już dla nas bardzo mocny wypadek przy pracy.

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Czego więc spodziewać się w finałach Ligi Narodów?

- Grbić nie ma się czego specjalnie obawiać. Myślę, że to cytowane wcześniej zdanie powiedział kurtuazyjnie, bo chyba faktycznie był bardzo zadowolony z gry w Chicago, z reakcji zawodników. Przydarzył się tylko jeden taki słabszy fragment i od razu była korekta. Cała ta grupa pokazuje, że jest gotowa. I to mimo braku niektórych zawodników. A czy to już jest wystrzał tej formy docelowej? Pewnie nie, choć po Lidze Narodów jest chwila przerwy. Myślę, że na sam turniej w Ningbo trener wielkiej formy nie szykował. A jeśli uda mu się zrobić formę zeszłoroczną - ścieżka pokazuje, że finał jest już prawie… Dobra, zostawmy sobie przestrzeń na sport, by nie rozdawać wszystkich kart.

Jeśli gdzieś szukać ewentualnych znaków zapytania w polskiej kadrze, pewnie najbardziej na środku. Jakub Kochanowski cały czas nie jest gotowy do gry i na finały Ligi Narodów też nie będzie. Wydaje się, że Grbić skłania się coraz bardziej ku dwójce Bartłomiej Lemański - Szymon Jakubiszak. Przynajmniej patrząc na ten ostatni turniej to oni byli nieco przed Jakubem Nowakiem. To jest para środkowych już teraz gotowa na topowe granie?

- Myślę, że jest coraz lepiej. Kolejność, którą wymieniłeś, wydaje się naturalna. To ci bardziej doświadczeni. Pamiętajmy, że Kuba Nowak jest po bardzo złym, rozczarowującym sezonie. Musi się u niego naprawić wiele rzeczy: i fizyka, i głowa. Wszystko się musi odbudować. Chyba jest jednak na dobrej ścieżce. To też jest pozycja, na której można robić rotacje. Nie jesteśmy zespołem, który wybitnie gra środkowymi w ofensywie. To są raczej blokujący i oni się na tym bloku nieźle spisują.

Tutaj chyba jest sprawa domknięta, nie wierzę, żeby Grbić brał na turniej czterech środkowych. Wydaje się, że dla trenera ważna jest piątka przyjmujących. Bo i Artur Szalpuk pomoże, a myślę, że i Olek Śliwka nabiera jakiejś jakości. Zresztą jest potrzebny Grbiciowi jako kapitan. Ale wolałbym, żeby bardzo dobrze grał, a kapitanem wiem, że będzie dobrym. Na krótki, trzymeczowy turniej piątka przyjmujących i trójka środkowych wydaje mi się rzeczą naturalną. Trzeba by mieć wielkiego pecha, by nagle wysypało się dwóch środkowych.

Zabieranie Kuby Kochanowskiego na ostatni wyjazd było natomiast przestrzelone. Nie chcę wchodzić w kompetencje fizjoterapeutów, lekarzy. Ale taki wyjazd, w którym pierwszego dnia zawodnik dał wywiad, że nosi piłki i podaje ręczniki, a trener mówi, że od marca nie robi siłowni na nogi, nie skacze - to o czym my rozmawiamy? Mógł Kochanowski ten tydzień spędzić w jakiejś klinice. Wydaje mi się, że stracił trochę czasu, choć oczywiście pewnie z ludźmi z reprezentacji pracował, był w dobrej atmosferze, cały dzień zaopiekowany. Ale Kuba absolutnie się na Ningbo nie łapie, bo nie ma z czego. A co będzie z mistrzostwami Europy, poczekamy.

Ten wystrzał formy Lemańskiego w PGE GiEK Skrze Bełchatów, a teraz w reprezentacji, trafił się chyba w idealnym momencie?

- Lemański pewnie by się załapał do kadry 30-osobowej, ale gdyby gdzieś się omsknął, coś by mu nie poszło, w jego miejsce mógłby wskoczyć jakiś młody środkowy. Nikola mógłby powiedzieć: mam trzech ogranych żołnierzy, czwartego dochodzącego Nowaka, a ty jesteś w dalekim tle. Ale życie pokazało, że Lemański jest nam teraz bardzo potrzebny, ma atuty. Fajnie pokazał się w kilku meczach. Kiedy w kilku innych miał problemy, było widać, że znosi je już inaczej. Izolując opowieść o nim, można powiedzieć, że facet złapał drugie siatkarskie życie. To pierwsze było króciutkie, potem bardzo długie oczekiwania, ale rozczarowujące. Teraz to jest jego czas. Super, że jest, bo też byłem zaniepokojony, że najbardziej przewidywalna formacja na środku rozpadła się kadrowo dosłownie w pięć minut.

Wszystko jest już jednak sprawdzone, wszystkie formacje. Czy na przyjęciu wyjdziemy z Semeniukiem i Leonem, czy z Leonem i Fornalem - kompozycja może być dowolna. Komenda na rozegraniu absolutnie ok, mam nadzieję, że Janek Firlej wraca. Popiwczak wydaje się spokojny, w dobrej formie. Granieczny miał trochę pecha w ostatnim turnieju, ale myślę, że cały czas będzie blisko. Dla mnie wytypowanie 14-tki nie stanowi żadnego problemu.

Mamy jedno małe zagrożenie na ataku. Bardzo ciężko mi jest ocenić możliwości Sasaka na dystansie całych, ciężkich meczów. Ale wygląda na to, że na razie nie musi tego grać. A czy by mógł, nie sprawdzimy, dopóki taki mecz się nie przydarzy. Na razie Bołądź robi z nawiązką to, co powinien robić atakujący.

Grbić czeka na Kewina Sasaka, ale z drugiej strony dotąd zbyt mocno go nie przetestował. W turnieju w Chicago wstawił go do szóstki na mecz z Francją, ale szybko sytuację musiał ratować Bartłomiej Bołądź, a powrotu do Sasaka nie było. Czy nie będzie brakować przetestowanej opcji B?

- Jestem zaskoczony, że zniknął Bartosz Gomułka. Ale może on nie zniknął, może Grbić go jeszcze weźmie? Wszystko wisi na dyspozycji Sasaka. Bo przecież w przypadku Firleja była podpórka z trzecim rozgrywającym, Marcelem Bakajem. Sasak próbuje grać, ale widzimy, że nie czuje się jeszcze pewnie. Zobaczymy, jak Grbić to rozwiąże, bo do Ningbo nie będzie chyba ciągnął 16-17 zawodników.

Trener musi reagować. Na wszystkich pozycjach sobie nie podubluje. Dlatego byłem trochę zdziwiony odstawieniem Gomułki. Był gotowy i zrobił robotę, gdy reszta odpoczywała. Bołądź gra na bardzo trudnej pozycji, trzeba mieć zmiennika. Czy Sasak jest sprawdzonym zmiennikiem? Nie, bo wszystkie sprawdziany albo były niepełne, albo sam gracz nie grał tak, jak byśmy oczekiwali. Tu jakiś niepokój jest, i to nawet na dłuższym dystansie, do mistrzostw Europy.

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Po Lidze Narodów nie będzie gdzie już za bardzo ograć drugiego atakującego, by złapał rytm meczowy. Pozostaje Memoriał Wagnera, potem sparing w Gdańsku.

- No tak, nie będziemy mieć jeszcze 10 meczów do grania. Bołądź jest dzisiaj "jedynką" i nic to nie zmienia, ale forma może uciec. Może się przydarzyć - odpukać! - kontuzja czy jakaś dolegliwość. Nie możemy zostać bez atakującego. I tak rozkładamy atak trochę inaczej. Nie ma gry pod jednego gracza, przy którym reszta jest średnim uzupełnieniem. Mamy swoje ogromne atuty na skrzydłach, dla nas atakujący jest częścią zespołu, która nie musi się wybijać. Choć Bołądź grał w wyróżniający się sposób.

Przyjęcie mamy natomiast bardzo przyzwoite, w większości meczów średnia ponad 50 procent pozytywnego. Komenda śmiało może mieć jakiś plan gry. "Pipe" trochę ożywił się po dołączeniu Semeniuka i Fornala. Wejście tej pary podbiłbym bardzo mocno, to zmieniło zachowania zawodników, poziom obrony. Swoją skuteczność będziemy opierać na skrzydłach, a nie na mocno urozmaiconej grze. Raczej gramy systemami - do przewidzenia, a one są skuteczne. I dopóki tak jest, nie będziemy tego zmieniać, a na pewno nie pod Grbiciem.

Ta nasza siła została zamanifestowana i na turniej w Ningbo możemy czekać z dużym spokojem. Sądząc po wynikach, my i Japończycy jesteśmy faworytami. Amerykanie sami mogli odebrać sobie trochę wiary, są jeszcze Włosi. A reszta będzie gryźć. Co ugra nasz pierwszy rywal, Ukraina? Są zespołem fajnym, walecznym, ogranym. A podejrzewam, że i głodnym.

Po powrocie Ołeha Płotnickiego jest tam też więcej czysto sportowego potencjału.

- Jasne, on zmienia dużo. Dodaje ogromną wartość czysto siatkarską, ale podejrzewam, że także pewność, charyzmę. Nieciekawa na początku współpraca z Raulem Lozano się ułożyła, do tego doszły rezultaty. Bo dla nich sam awans do finału to już jest wynik. To ciekawa reprezentacja.

Najtrudniejsze w tej Lidze Narodów było jednak utrzymanie jakości gry. Zrobili to tylko Japończycy, grając stabilnym składem. Nasza gra się zmieniała, turniej w Gliwicach był bardzo ciężki, ale uzupełnialiśmy skład o kolejnych graczy. Modelowo doszliśmy do najlepszego grania na trzecim turnieju, bo taki był cel. W Ningbo celujemy w finał. Ale na jakiej imprezie nie celujemy? Tego zmieniać nie mamy prawa.

Rozmawiał Damian Gołąb

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Kamil Semeniuk w objęciach Jakuba Kochanowskiego Marcin Golba AFP

Nikola Grbić i Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić i Kewin Sasak volleyballworld.com materiały prasowe





Nikola Grbić: W każdym meczu tego turnieju musieliśmy grać swoją najlepszą siatkówkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport