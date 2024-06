Okazji do gry mieli sporo, bo spotkanie z Serbią rozstrzygnęło się dopiero po pięciu setach. W ostatniej partii zabrakło już co prawda Kłosa, ale pełne spotkanie rozegrali atakujący i libero .

Fajna szansa dla niektórych z nas, żeby się pokazać. Nie mieliśmy okazji jeszcze w tym turnieju grać. Czekaliśmy na swój dzień. To był mecz z Serbią, która była niesamowicie zmotywowana, bo walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, że będzie momentami bolało. Mecz bardzo trudny, fajnie, że choć byliśmy z tyłu w tie-breaku, kończymy smakiem zwycięstwa. To najważniejsze

Kapitalna forma polskiego siatkarza. Nikola Grbić dotąd stawiał na kogoś innego

"Cieszę się, że pokazaliśmy trenerowi, że nieważne, jaka konfiguracja, jak dobrze gra przeciwnik, potrafimy postawić opór - grać swoje i wygrywać. Może nie wszystko działało idealnie, natomiast najważniejsze jest to, byśmy cały czas szli do przodu i wykonywali to, o co prosi nas trener. I wygrywali mecze, bo to zawsze jest ważne dla atmosfery, dobrego samopoczucia grupy" - podkreśla Popiwczak.