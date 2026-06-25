Rywale siatkarzy Grbicia protestowali. Po meczu się nie skończyło

Jak ocenia pan spotkanie swojego zespołu z Polską?

Emanuele Zanini, trener siatkarskiej reprezentacji Belgii: Oczywiście jesteśmy usatysfakcjonowani naszą grą, ale nie ostatecznym wynikiem. Znamy jednak wartość reprezentacji Polski. To świetny zespół ze znakomitym składem, może więc rotować dużą liczbą zawodników. Każdy z nich jest przyzwyczajony do gry na wysokim poziomie. Mogę więc tylko pogratulować moim zawodnikom, że postawili się rywalom w tak ładnej hali, z mnóstwem kibiców, którzy oczywiście wspierali Polskę. Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie. Moje wybory w trakcie spotkania były też czasami podyktowane myślą o czwartkowym meczu, który będzie dla nas bardzo ważny [Belgia zagra z Chinami - przyp.].

Pana drużyna przez cały mecz grała bardzo dobrze w obronie. Co było kluczem do takiej dyspozycji?

- Stoi za tym sporo pracy taktycznej. Ale oczywiście to nie tylko taktyka. Choć wszyscy o niej mówią, potrzebna jest jeszcze technika. Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę. W niektórych momentach, w prostych sytuacjach, się nam jednak nie powiodło. Na przykład w ostatnim secie mieliśmy jedną świetną okazję na zrobienie przejścia. To detal, który może drogo kosztować w meczach z takimi drużynami.

Liga Narodów siatkarzy. Trener Belgów zżyma się na decyzje sędziów w meczu z Polską

Jak ocenia pan pracę sędziów w tym meczu? Było widać, że po niektórych ich decyzjach mieliście sporo wątpliwości.

- Mam nadzieję, że wy też widzieliście, co czasami się działo. Rozmawia się o nowych przepisach. A tutaj była na przykład sytuacja z "kiwką": długi kontakt z piłką, zmiana kierunku jej lotu. I były też minimum cztery sytuacje, w których nastąpił długi kontakt z piłką przy przyjęciu.

To niedozwolone również według starych przepisów. Byłem więc bardzo, bardzo zaskoczony.

Czy uważa pan, że w ostatecznym rozrachunku te decyzje miały wpływ na wynik?

- Kiedy przegrywa się seta 26:28, a potem 13:15… Jedna piłka to dwa punkty.

Jaka jest pana opinia na temat systemu "sokole oko", który rozstrzyga, czy piłka wylądowała w boisku, czy na aucie? Po jednym z asów serwisowych polskiej drużyny - Bartłomieja Bołądzia - pana zawodnicy byli zdziwieni decyzją sędziego.

- Piłka wyglądała na zdecydowanie autową. Na boisku było też widać mokry ślad po piłce. Dlatego zawodnicy protestowali. Ale nie mogę nic zrobić. Teraz sędziowie mają wyświetlacz, na którym pojawia się tylko zielony albo czerwony kolor [piłka w boisku lub poza nim - przyp.]. I widzi to tylko sędzia. Nie wiem też, czy wizualizacja tej sytuacji pojawiła się w ogóle na wielkim ekranie w hali.

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Nie, ta powtórka została ucięta.

- To też nieregulaminowe. Dlaczego ją ucięli? Czy jest autowa, czy w boisku? Pokażcie to. Mieliśmy też duże wątpliwości co do piłki po ataku polskiego środkowego.

Ta sytuacja akurat została pokazana i piłka rzeczywiście wylądowała w boisku.

- Mówię jednak przede wszystkim o innych akcjach - przyjęciach piłki i jednej "kiwce". Zgodnie z nowymi przepisami to niedozwolone. Nowe reguły są testowane, ale zmieniają je każdego dnia. Wszystko zależy od sędziego. Muszą znaleźć jakieś porozumienie. Przysyłają mnóstwo maili, informacji, filmów. A na koniec i tak decydują po swojemu. Nie chcę jednak więcej o tym mówić. Wy to widzieliście, wszyscy to widzieli. Wolę rozmawiać o wielu pozytywnych rzeczach, które zrobił nasz zespół, rywalizując z drużyną o takim składzie.

Co pozwoliło Polsce odwrócić losy meczu po dwóch przegranych setach?

- Szeroki skład. Polacy dużo rotowali, mogli skorzystać z większej liczby zawodników i zarządzać ich siłami bardziej niż ja. Rozmawiamy o wielkich siatkarzach, którzy grają w polskiej lidze, jednej z najlepszych na świecie, ewentualnie w Turcji, czyli innych bardzo dobrych rozgrywkach. To różnica. Niektórzy moi zawodnicy są rezerwowymi w lidze belgijskiej, a na przykład Simon Plaskie nie był podstawowym zawodnikiem w Berlin Recycling Volleys. Trzeba też porównać wiek zawodników obu drużyn.

Chwila ciszy i wymowne gesty. Nikola Grbić nie zgadza się z trenerem Belgów

O komentarz do słów Zaniniego poprosiliśmy też Nikolę Grbicia, selekcjonera Polaków. Najpierw rozłożył ręce i przez kilka sekund milczał, tylko gestykulując.

- Nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że to nie były błędy. W tym konkretnym przypadku, w którym oni protestowali, myślę, że nie - twierdzi trener polskiej kadry.

Rozmawiał i notował w Gliwicach Damian Gołąb

Belgijscy siatkarze przegrali z Polską dopiero po tie-breaku VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Polska - Belgia Art Service PAP

Emanuele Zanini, selekcjoner reprezentacji Belgii Art Service PAP





Liga Narodów. Polska - Belgia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport