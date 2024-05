Rywale Polaków pokazali moc, pogrom w trzeciej partii. Popis mistrzów olimpijskich

W siatkarskiej Lidze Narodów mężczyzn 2024 biorą udział następujące reprezentacje: Polska, Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Kuba, Francja, Niemcy, Iran, Włochy, Japonia, Holandia, Serbia, Słowenia, Turcja i Stany Zjednoczone. Liga Narodów to najpoważniejszy sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które ruszą 26 lipca .

Polacy z racji pełnienia roli gospodarza turnieju finałowego mają już zapewniony udział w fazie pucharowej, gdzie powalczą nie tylko o kolejne punkty do rankingu FIVB, który będzie kluczowy podczas losowania grup na igrzyskach, ale też o prestiż i duże pieniądze . Podobnie jak przed rokiem, organizatorzy zmagań przewidzieli bowiem dla najlepszych ekip wysokie nagrody finansowe.

Triumfator rozgrywek otrzyma do podziału aż milion dolarów . Drugi zespół Ligi Narodów zgarnie pół miliona, z kolei na konto brązowego medalisty powędruje 300 tys. Jak przypomniał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, już za same zwycięstwo w meczu fazy zasadniczej każda z ekip będzie otrzymywała 9,5 tys. dolarów.

Mocne otwarcie mistrzów olimpijskich

Liga Narodów mężczyzn w tym sezonie swoje rozgrywki zainaugurowała w tureckiej Antalyi, gdzie zmierzyły się Bułgaria i Francja. Mistrzowie olimpijscy z Tokio , którzy u siebie będą bronić złotego medalu wywalczonego na poprzednich igrzyskach, od początku byli wskazywani jako faworyci z bułgarską drużyną, która jak na razie jest daleka od tego, by nawiązać do czasów Płamena Konstantinowa i spółki.

W pierwszej partii jednak Bułgarzy dość nieoczekiwanie mocno postawili się rywalom i bardzo długo wytrzymywali opór Francuzów. Do stanu 17:17 wydawało się, że czeka nas nerwowa i emocjonująca końcówka. Jednak faworyci pokazali, że właśnie w takich momentach poznaje się wielkie drużyny i pewnie wygrali tego seta 25:21, kompletnie dominując w końcówce.

"Trójkolorowi" z Earvinem N'Gapethem czy doskonale znanym z plusligowych parkietów Jeanem Patrym drugiego seta zaczęli równie mocno i szybko wyszli na kilkupunktową przewagę. Tym razem jednak set miał zupełnie inny przebieg i dość nieoczekiwanie w końcówce to Bułgarzy zaczęli odrabiać straty. Simeon Nikołow kilka razy złapał rywali na bloku, sekundował mu Ilia Petkow, a rywale zaczęli popełniać sporo błędów. I dość nieoczekiwanie zrobiło się 23:23...

W trzeciej partii jednak, najwyraźniej podrażnieni tym, co działo się wcześniej, nie zostawili Bułgarom złudzeń co do tego, kto jest lepszy. Bardzo dobrze funkcjonował środek, z Nicolasem Le Goffem i Barthélémym Chinenyeze, swoje dołożył N'Gapeth i Francuzi wygrali 25:14! A cały mecz 3:0, udanie inaugurując Ligę Narodów 2024.