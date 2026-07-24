Rośnie temperatura przed meczem kadry Grbicia. Ukraina ma plan

Ukraińska siatkówka w tym sezonie już zanotowała historyczny sukces. Po raz pierwszy reprezentacja wschodniego sąsiada Polski zagra o medale Ligi Narodów. W debiutanckim występie w ćwierćfinale od razu wpadła jednak na obrońców tytułu, czyli kadrę "Biało-Czerwonych".

Ale to wcale nie zniechęca ukraińskiej drużyny. Jej trener Raul Lozano niedawno uznał Polskę za faworyta spotkania, nie zamknął jednak szans przed swoimi siatkarzami.

"W siatkówce wygrywa drużyna, która gra najlepiej, a nie ta z najbogatszą historią" - podkreślił były selekcjoner reprezentacji Polski.

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W podobnym tonie wypowiada się teraz Dmytro Storożyłow. 40-latek w przeszłości był rozgrywającym i kapitanem reprezentacji Ukrainy. Teraz upatruje szans na zwycięstwo swoich młodszych kolegów w tym, co już pokazali w tegorocznej Lidze Narodów.

"To na pewno nie jest najłatwiejsza drabinka. Zmierzymy się z Polakami, ale nie powiedziałbym, że to drużyna poza naszym zasięgiem. Ukraiński zespół gra bardzo dobrze z silnymi drużynami, więc miejmy nadzieję, że chłopaki pokażą się z jak najlepszej strony w tym meczu, dadzą z siebie wszystko i odniosą zwycięstwo" - zaznacza Storożyłow w rozmowie z portalem sport.ua.

Były rozgrywający ma też konkretne wskazówki dla Lozano. Przekonuje, że trener nie powinien zmieniać podstawowego składu, ale też nie czekać z ewentualnymi zmianami.

"Jeśli w pierwszym secie okaże się, że gra nie idzie dobrze, decyzje o zmianach należy podejmować natychmiast. Ważne, aby trener nie zwlekał z tym i aby zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, mieli czas pokazać najwyższą formę" - apeluje Storożyłow.

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W tym sezonie Polska grała już z Ukrainą w trakcie pierwszego tygodnia Ligi Narodów w Linyi. Wówczas "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 3:2, ale w ich składzie brakowało największych gwiazd: Wilfredo Leona, Tomasza Fornala czy Jakuba Popiwczaka.

Na turniej finałowy w Ningbo selekcjoner Nikola Grbić powinien mieć już wszystkich najlepszych zawodników, na których może liczyć w tym sezonie - oprócz wciąż walczącego o powrót do zdrowia Jakuba Kochanowskiego. Mecz Polska - Ukraina zaplanowano na 30 lipca. Dzień wcześniej "Biało-Czerwoni" poznają potencjalnego rywala w półfinale, którego wyłoni spotkanie Turcja - Słowenia.

Transmisje wszystkich spotkań Ligi Narodów siatkarzy na antenach Polsatu Sport. Relacje tekstowe w Interia Sport. Finał zostanie rozegrany 2 sierpnia.

Tomasz Fornal (z prawej) i Jakub Nowak volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić i Aleksander Śliwka VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Ukrainy volleyballworld.com materiały prasowe





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