Rośnie temperatura przed meczem kadry Grbicia. Ukraina ma plan

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Kilka dni przed startem turnieju finałowego Ligi Narodów siakarzy w Ukrainie coraz głośniej o meczu z Polską. Tym razem głos przed ćwierćfinałem zabrał Dmytro Storożyłow, były kapitan ukraińskiej kadry. "Zmierzymy się z Polakami, ale nie powiedziałbym, że to drużyna poza naszym zasięgiem" - przekonuje były siatkarz. Mecz Polska - Ukraina już 30 lipca. Transmisje wszystkich spotkań Ligi Narodów siatkarzy na antenach Polsatu Sport.

Wilfredo Leon gestykuluje podczas meczu, w okrągłej ramce twarz Maksyma Tonkonoha w żółto-niebieskim stroju.
Wilfredo Leon i Maksym Tonkonoh (w kółku). Ich drużyny zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe

Ukraińska siatkówka w tym sezonie już zanotowała historyczny sukces. Po raz pierwszy reprezentacja wschodniego sąsiada Polski zagra o medale Ligi Narodów. W debiutanckim występie w ćwierćfinale od razu wpadła jednak na obrońców tytułu, czyli kadrę "Biało-Czerwonych".

Ale to wcale nie zniechęca ukraińskiej drużyny. Jej trener Raul Lozano niedawno uznał Polskę za faworyta spotkania, nie zamknął jednak szans przed swoimi siatkarzami.

"W siatkówce wygrywa drużyna, która gra najlepiej, a nie ta z najbogatszą historią" - podkreślił były selekcjoner reprezentacji Polski.

Ukraińcy nie boją się polskich siatkarzy. "Nie powiedziałbym"

W podobnym tonie wypowiada się teraz Dmytro Storożyłow. 40-latek w przeszłości był rozgrywającym i kapitanem reprezentacji Ukrainy. Teraz upatruje szans na zwycięstwo swoich młodszych kolegów w tym, co już pokazali w tegorocznej Lidze Narodów.

"To na pewno nie jest najłatwiejsza drabinka. Zmierzymy się z Polakami, ale nie powiedziałbym, że to drużyna poza naszym zasięgiem. Ukraiński zespół gra bardzo dobrze z silnymi drużynami, więc miejmy nadzieję, że chłopaki pokażą się z jak najlepszej strony w tym meczu, dadzą z siebie wszystko i odniosą zwycięstwo" - zaznacza Storożyłow w rozmowie z portalem sport.ua.

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Były rozgrywający ma też konkretne wskazówki dla Lozano. Przekonuje, że trener nie powinien zmieniać podstawowego składu, ale też nie czekać z ewentualnymi zmianami.

"Jeśli w pierwszym secie okaże się, że gra nie idzie dobrze, decyzje o zmianach należy podejmować natychmiast. Ważne, aby trener nie zwlekał z tym i aby zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, mieli czas pokazać najwyższą formę" - apeluje Storożyłow.

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W tym sezonie Polska grała już z Ukrainą w trakcie pierwszego tygodnia Ligi Narodów w Linyi. Wówczas "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 3:2, ale w ich składzie brakowało największych gwiazd: Wilfredo Leona, Tomasza Fornala czy Jakuba Popiwczaka.

Na turniej finałowy w Ningbo selekcjoner Nikola Grbić powinien mieć już wszystkich najlepszych zawodników, na których może liczyć w tym sezonie - oprócz wciąż walczącego o powrót do zdrowia Jakuba Kochanowskiego. Mecz Polska - Ukraina zaplanowano na 30 lipca. Dzień wcześniej "Biało-Czerwoni" poznają potencjalnego rywala w półfinale, którego wyłoni spotkanie Turcja - Słowenia.

Transmisje wszystkich spotkań Ligi Narodów siatkarzy na antenach Polsatu Sport. Relacje tekstowe w Interia Sport. Finał zostanie rozegrany 2 sierpnia.

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