Rośnie nowa siatkarska siła. Koncert w ćwierćfinale Ligi Narodów, droga do medalu otworem

Pierwsze akcje meczu w Atlas Arenie wygrali Kanadyjczycy, ale Japończycy szybko doszli do głosu. Zaczęli zdobywać punkty zagrywką, a nawet blokiem. Kiedy w ten sposób zaporę rywalom postawił Yuki Ishikawa , Japonia prowadziła 11:7 i trener rywali poprosił o przerwę. Jest nim świetnie znany w Polsce Tuomas Sammelvuo , w trakcie ostatniego sezonu zwolniony z Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Kanada pod jego wodzą robi postępy. W zeszłym roku wywalczyła kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W tym byłą jedną z rewelacji Ligi Narodów, zajmując piąte miejsce w jej pierwszej fazie, pokonując m.in. Brazylię.

W przyszłym sezonie Sammelvuo wróci do Polski, będzie bowiem trenować Asseco Resovię . W pierwszym secie w Łodzi jego drużyna miała jednak duże problemy z przyjęciem zagrywki Japończyków, którzy zyskali sześć punktów przewagi. Ale Kanadyjczycy ruszyli w pogoń za rywalami i doprowadzili do remisu 18:18. A po asie serwisowym Erica Loeppky'ego objęli nawet prowadzenie. Seta rozstrzygnęła gra na przewagi, zdecydował as Ishikawy - Japonia wygrała 26:24.