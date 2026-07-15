Rewelacyjny występ polskich siatkarzy. Zmietli z boiska wicemistrzów świata

W trzecim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów trener Nikola Grbić w końcu miał ze sobą wszystkich najlepszych polskich siatkarzy, którzy znaleźli się w kadrze na ten sezon. Co prawda ani Jakub Kochanowski, ani Jan Firlej, którzy wracają do zdrowia po urazach, w Chicago nie wystąpią, ale trenują z drużyną.

W podstawowym składzie na mecz z Bułgarią, po raz pierwszy w tym sezonie Ligi Narodów, znalazł się natomiast Tomasz Fornal. Zajął miejsce na przyjęciu u boku Wilfredo Leona. Inny z zawodników czekających na tegoroczny debiut w LN, Kamil Semeniuk, pozostał w rezerwie.

Na początku meczu obie drużyny szybko "zameldowały się" punktowymi blokami. Z dłońmi Bułgarów zderzył się Bartłomiej Bołądź, ale tym samym zaraz odpowiedzieli Fornal Bartłomiej Lemański. A polscy siatkarze zaczęli budować przewagę.

Lemański popisał się asem serwisowym, a "Biało-Czerwoni" wygrywali już 12:8. Co prawda zdarzyło im się nieporozumienie w obronie, ale po kolejnym bloku Lemańskiego odskoczyli jeszcze bardziej, prowadząc 17:11. Mierzący 217 cm wzrostu środkowy był bohaterem pierwszego seta, w którym zanotował trzy asy serwisowe. Skończyło się zresztą łącznie pięcioma asami dla Polski i jej wygraną 25:19.

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Polscy siatkarze dopiero po raz drugi w tym sezonie Ligi Narodów wygrali więc seta otwierającego spotkanie. W drugiej partii Bułgarzy już na początku znów zatrzymali blokiem Bołądzia i odskoczyli na dwa punkty. Straty odrobił Lemański - najpierw blokiem, potem zagrywką - i był remis 7:7. Przy zagrywce Leona "Biało-Czerwoni" uciekli rywalom na trzy punkty i prowadzili już 12:9.

Co równie ważne, podopieczni Grbicia kontrolowali wydarzenia na boisku. Znów w bloku błysnął Lemański, a na polskich siatkarzach nie robiły wrażenia wyczyny Aleksandyra Nikołowa. Lider Bułgarów zdobył w drugiej partii siedem punktów, ale jego drużynie dało to niewiele - Polska zwyciężyła 25:17.

W Chicago na polskich siatkarzy czekają trudne wyzwania, bo po meczu z Bułgarią zagrają jeszcze z Brazylią, Francją i USA. A "Biało-Czerwoni" wciąż nie byli pewni gry w turnieju finałowym w Chinach. Przed startem trzeciego tygodnia rozgrywek zajmowali trzecie miejsce z przewagą zaledwie trzech punktów nad Bułgarią, która była na czele pościgu za pierwszą siódemką tabeli.

Spotkanie z Polską było też dla drużyny wicemistrzów świata szansą na duży zysk w rankingu FIVB. W trzeciej partii Bułgarzy objęli prowadzenie 5:3 po udanej akcji Aleksa Grozdanowa, środkowego znanego w Polsce z występów w Bogdance LUK Lublin. Kiedy rywale wygrywali 7:4, Grbić po raz pierwszy w tym meczu wykorzystał przerwę.

Efekt był piorunujący. Polska wygrała cztery kolejne akcje i objęła prowadzenie. Bułgarom znów wielkie szkody wyrządziła zagrywka Lemańskiego. Po piątym już asie serwisowym tego zawodnika "Biało-Czerwoni" prowadzili 11:8. W polu zagrywki starał się mu dorównać Leon, skuteczny był Bołądź, dobrze prezentował się Fornal.

W końcówce kilka minut gry otrzymał jeszcze Semeniuk. Polscy siatkarze w świetnym stylu ograli wicemistrzów świata 25:17, kończąc mecz w trzech setach.

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Zwycięstwo winduje polskich siatkarzy w tym momencie na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Na ich kolejny mecz trzeba będzie poczekać na noc z piątku na sobotę czasu polskiego. Wówczas drużyna Grbicia zagra z Brazylią, początek meczu przewidziano na godz. 3.00. Niespełna dobę później rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Francja, w nocy z niedzieli na poniedziałek USA.

Bułgaria wróci do gry w piątkowy wieczór. Rywalem będzie reprezentacja Chin, czyli gospdoarz turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo.

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Bułgaria: Atanasow, Grozdanow, A. Nikołow, S. Nikołow, Petkow, Asparuhow - Kolew (libero) oraz Bardarow, Palew, Naczew, Weliczkow, Antow

Polska: Bołądź, Lemański, Fornal, Komenda, Jakubiszak, Leon - Popiwczak (libero) oraz Sasak, Bakaj, Semeniuk

Jakub Popiwczak w meczu z Bułgarią VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Bułgaria - Polska w Lidze Narodów siatkarzy VolleyballWorld materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź i Nikola Grbić VolleyballWorld materiały prasowe





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