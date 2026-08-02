Radość Polaków przerwana. Sprytny manewr Amerykanów. Sceny w finale LN

Finał tegorocznej Ligi Narodów okazał się prawdziwym siatkarskim thrillerem, godnym walki o tytuł. Ostatecznie zgarnęła go reprezentacja Polski, broniąc tym samym trofeum, które przecież zdobyła już przed rokiem. Wtedy jednak gładko ograła Włochów 3:0. Teraz do pokonania Stanów Zjednoczonych "Biało-Czerwoni" potrzebowali tie-breaka.

O losach finału zdecydowała akcja, która rozegrała się przy wyniku 14:10 na korzyść naszych siatkarzy. Jake Hanes atakował w niej z prawego skrzydła, a do podwójnego bloku po przeciwnej stronie siatki skoczyli Tomasz Fornal i Szymon Jakubiszak.

Rywal posłał piłkę poza linię boczną, wywołując euforię w polskim zespole. Ci, którzy właśnie przebywali na boisku, natychmiast wznieśli ręce do góry w geście triumfu. Błyskawicznie dołączyli do nich także rezerwowi, rozpoczynając wspólną celebrę.

Reprezentacja Polski wygrała Ligę Narodów. Tak wyglądała ostatnia piłka

Wtedy interweniował jednak zespół sędziowski, przerywając radość Polaków. Amerykanie w geście rozpaczy poprosili bowiem jeszcze o challenge, chcąc sprawdzić, czy piłka nie miała kontaktu z blokiem.

Nastało więc kilkanaście sekund nerwowego oczekiwania, aż w końcu powtórki pokazały, że ani Fornal, ani Jakubiszak nie trącili piłki końcówkami palców.

Wtedy już nic nie mogło odebrać nam upragnionego triumfu. Polscy siatkarze znów zaczęli skakać po parkiecie, podobnie jak sztab szkoleniowy, wciąż przebywający w swojej strefie, a wszystkiemu towarzyszyły wiwaty kibiców. Później nasi trenerzy ruszyli w stronę Amerykanów, by podziękować im za zaciekłą walką. To samo uczynili zresztą pod siatką siatkarze.

Następnie "Biało-Czerwoni" otworzyli ogromny okrąg, a w jego środku brylował Jakub Popiwczak, prezentując taniec radości. Na głowach reprezentantów Polski pojawiły się także - podobnie jak przed rokiem - okolicznościowe czapki z daszkiem.

Tomasz Fornal i Jakub Nowak VNL materiały prasowe

Nikola Grbić Artur Barbarowski PAP/East News





Liga Narodów. Najlepsze akcje USA w meczu z Japonią. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport