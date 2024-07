Przykry obrazek po Lidze Narodów. Polscy siatkarze zdeklasowani, Słoweńcy się cieszą

Polscy siatkarze z racji pełnienia roli gospodarza mieli zapewniony udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, a do zmagań w Łodzi przystąpili jako jeden z faworytów do tytułu. "Biało-Czerwoni" w ćwierćfinale ograli Brazylijczyków i znaleźli się o krok od tego, by podobnie jak przed rokiem, ponownie zagrać w wielkim finale. Na ich drodze stanęli jednak Francuzi, którzy po tie-breaku pokonali podopiecznych Nikoli Grbicia . Tym nie pozostało nic innego, jak zrehabilitować się w meczu o brąz ze Słowenią.

