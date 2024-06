Przyjęli cios, a potem rzucili Brazylię na deski. Polscy siatkarze zagrają o medal!

Nie było łatwo, ale to polscy siatkarze mogą świętować awans do strefy medalowej turnieju finałowego Ligi Narodów. W łódzkiej Atlas Arenie dopingowało ich ponad 10 tysięcy kibiców i niesieni tym wsparciem "Biało-Czerwoni" pokonali 3:1 reprezentację Brazylii. Rywali trzeba było jednak przełamać po nieudanym dla Polski pierwszym secie. Drużyna Nikoli Grbicia zdołała to zrobić i w sobotę zagra o finał.