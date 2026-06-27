Przyjechał i został bohaterem Polaków. Po tym pytaniu Leon aż się uśmiał

Trzeci mecz polskich siatkarzy w Gliwicach i trzecie zwycięstwo. Tym razem jednak znacznie bardziej efektowne niż te z Belgią i Turcją, wyszarpane przez "Biało-Czerwonych" w tie-breakach.

W spotkaniu z Niemcami kadrę wzmocniło dwóch zawodników, którzy dzień wcześniej przyjechali ze Spały - Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak. Obaj spisali się bardzo dobrze, ale najwięcej oczu było zwróconych na Leona.

- Jak to wyglądało? Bardzo dobrze - oprócz pierwszego seta, którego straciliśmy. Ale jednak trzeba się cieszyć, mamy trzy punkty. Wróciliśmy do naszej gry i myślę, że to jest najważniejsze. W ostatnich trzech setach to była nasza dominacja - podkreśla Leon.

Wilfredo Leon jednym z bohaterów polskiej drużyny. Po meczu z Niemcami stawia sprawę jasno

Pierwsza partia faktycznie nie do końca wyszła bowiem drużynie Nikoli Grbicia. Od sześciu spotkań regularnie przegrywają inauguracyjnego seta i nie odmienił tego nawet Leon.

- Od drugiego seta byliśmy bardziej sfokusowani na tym, co chcieliśmy zrobić, na każdym elemencie. Dzisiaj akurat trafił nam się dzień z dużą liczbą dotknięć piłki w bloku i dobra zagrywka - zauważa as polskiej kadry.

Leon zanotował dwa asy serwisowe, po jednej z jego zagrywek piłka poleciała z prędkością ponad 129 km/h. A Niemcy mieli duże problemy z przyjęciem takich serwisów. Siatkarz pokazał, że nawet kilka tygodni bez siatkówki nie wybiło go z rytmu - w końcu mecz w Gliwicach był jego debiutem w kadrze w tym sezonie.

- Taka robota, taka pasja. Uwielbiam to, co robię. Czy tęskniłem? Zdecydowanie tak - kwituje Leon z uśmiechem.

Szeroki uśmiech Wilfredo Leona. "Nie no, gdzie"

Jeszcze szerzej przyjmujący uśmiechał się po pytaniu, czy kadra jest już blisko optymalnej formy.

- Nie no, gdzie, jesteśmy mega daleko jeszcze. Ale jakoś się czujemy. Jesteśmy za to bardzo zadowleni z tego występu. To był dla mnie pierwszy mecz tutaj w Gliwicach i nie ukrywam, że łatwo nie jest. Pierwszy raz podbijałem piłkę, pierwszy raz w tej hali. Atmosfera od razu niesamowita, jestem zadowolony - ocenia Leon.

Szansa na drugi występ w niedzielę w meczu z Argentyną. Ostatnie spotkanie polskiej kadry w Gliwicach rozpocznie się o godz. 20, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa na Interia Sport.

Z Gliwic Damian Gołąb

Wilfredo Leon Artur Barbarowski East News

Wilfredo Leon Marcin Golba AFP

Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak Marcin Golba AFP





Liga Narodów. Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport