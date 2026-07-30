Przyćmił nawet Wilfredo Leona. Nowy bohater kadry Grbicia

Kiedy Bartosz Kurek przed sezonem ogłosił, że tego lata w reprezentacji Polski nie zagra, kibice mogli martwić się polski atak. Tym bardziej widząc problemy zdrowotne Kewina Sasaka. Ale wszelkie wątpliwości rozwiał Bartłomiej Bołądź.

To on pojechał na turniej finałowy Ligi Narodów w Ningbo w roli pierwszego atakującego, rozgrywając wcześniej w Gliwicach i Chicago najlepsze w karierze spotkania w reprezentacyjnej koszulce. I w ćwierćfinale z Ukrainą okazał się jednym z decydujących zawodników na boisku.

Bartłomiej Bołądź nie miał sobie równych. Najlepszy w polskim zespole

A "Biało-Czerwoni" wcale nie mieli z rywalami łatwo. Zwłaszcza w drugim secie, napędzani zagrywkami Dmytro Janczuka, Ukraińcy potrafili przełamywać opór Polaków. W trzeciej partii kadra Nikoli Grbicia musiała więc wracać do gry przy stanie 1:1. I właśnie w tym secie kluczowa była dyspozycja Bołądzia.

Atakujący skończył w nim sześć z siedmiu ataków. Łącznie, przy 29 atakach, popisał się skutecznością na poziomie 66 procent. Rywale tylko dwa razy go zablokowali, zaledwie raz się pomylił. A do tego sporo dołożył w innych siatkarskich elementach - przede wszystkim w bloku. Bołądź zatrzymał bowiem rywali na siatce aż pięć razy.

Łącznie polski atakujący zdobył 24 punkty, najwięcej ze wszystkich zawodników na boisku - drugi Leon zanotował 16 "oczek". Bołądź zagrał z parametrem efektywności +18, najlepszym w polskim zespole.

"Pan siatkarz. Doskonale zarządzał swoją grą, bardzo wspomagał. Nie było problemów przy nim. Wzorowo, czerwony pasek, laurka dla niego. Obsłużył chyba dzisiaj dwa etaty. 140 procent normy" - ocenił go w studiu Polsatu Sport Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener.

Polscy siatkarze w półfinale, bohater krytyczny. "Nie pokazaliśmy najwyższego poziomu"

Bołądź został więc bohaterem spotkania, które otworzyło Polsce drogę do strefy medalowej Ligi Narodów. Mimo to po spotkaniu sam siatkarz był wobec siebie i zespołu dość krytyczny.

- To był bardzo trudny mecz, Ukraina to bardzo dobry zespół. Ważne jest zwycięstwo i mam nadzieję, że w następnym spotkaniu zagramy lepiej, bo nie pokazaliśmy naszego najwyższego poziomu - stwierdził przed kamerą VolleyballWorld.

Kolejny mecz Bołądź rozegra w sobotę. W półfinale na Polskę czeka Słowenia, która w pierwszym meczu w Ningbo ograła Turcję. Początek spotkania o godz. 9, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP





Liga Narodów. Włochy - USA. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport