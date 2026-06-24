Przewrót przed meczem Polaków, już mają awans. A jeszcze nie wyszli na parkiet

Polscy siatkarze sezon rozpoczęli jako liderzy rankingu FIVB, ale prowadzenie w zestawieniu stracili już podczas pierwszego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Po porażce "Biało-Czerwonych" z Japończykami wyprzedzili nas Włosi i to właśnie aktualni mistrzowie świata rozpoczęli drugi tydzień zmagań na fotelu lidera zestawienia.

Drużyna z Italii zaczęła kolejny etap rozgrywek z 384.12 pkt na koncie, Polacy zajmowali drugie miejsce z dorobkiem 374.83 pkt, czołową trójkę już ze sporą stratą zajmowali Brazylijczycy (346.95 pkt). Wiadomo było, że do przetasowania może dojść jeszcze zanim podopieczni Nikoli Grbicia wybiegną na parkiet. Ich pierwszy mecz drugiego turnieju zaplanowano bowiem na godz. 20 w Gliwicach, siedem godzin wcześniej w Lublanie zagrali Włosi.

Oto ranking FIVB po meczu Włochy - Bułgaria w Lidze Narodów

Podopieczni Ferdinando De Giorgiego w środę o godz. 13 rozpoczęli starcie z Bułgarami, dla drugiej z ekip była to okazja do rewanżu za ubiegłoroczne mistrzostwa świata, wówczas Włosi wygrali w wielkim finale. Stawką były nie tylko kolejne punkty do tabeli Ligi Narodów (po czterech meczach Włosi z 9 punktami na koncie zajmowali czwarte miejsce, Bułgarzy dopiero dziewiąte, uzbierali 6 "oczek"), ale też do rankingu FIVB.

W grze było kilka scenariuszy - Włosi za zwycięstwo 3:0 otrzymaliby 3.68 pkt, za 3:1 1.18 pkt, a za triumf po tie-breaku zaledwie 0.01 pkt (to ma związek z faktem, że mistrzowie świata przystąpili do meczu jako liderzy zestawienia, Bułgarzy plasowani byli dopiero na 10. pozycji). Porażka z kolei kosztowałaby mistrzów świata utratę aż 11.32 (2:3), 13.82 (1:3) lub 16.32 pkt (0:3), a zarazem utratę prowadzenia w rankingu na rzecz Polaków.

Ostatecznie w Lublanie górą byli Bułgarzy, którzy wygrali 3:2, przez co Włosi stracili aż 11.32 pkt, a to oznacza, że Polacy automatycznie wyprzedzili ich w rankingu FIVB i do wieczornego meczu z Belgami przystąpią jako liderzy światowego zestawienia. By utrzymać tę pozycję, muszą wygrać spotkanie w Gliwicach. Na relację tekstową na żywo z tego starcia już teraz zapraszamy do Interii.





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