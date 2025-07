Przegrali z Polską, a teraz taki wynik. Vital Heynen nie mógł nic zrobić

Siatkarze z Iranu w pierwszym meczu w Gdańsku postawili się reprezentacji Polski, ale ostatecznie ugrali z nią tylko dwa sety. To nie poprawiło ich sytuacji w tabeli, do czwartkowego spotkania przystąpili jako 12. drużyna tabeli Ligi Narodów. By włączyć się jeszcze do walki o grę w turnieju finałowym - Chińczycy, jako gospodarze, wystąpią w nim na pewno - potrzebowali zwycięstw.