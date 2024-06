Przed rokiem był bohaterem kadry. Dziś Nikola Grbić może go "skreślić"

Kaczmarek i Bołądź rywalizują o wyjazd na igrzyska. "Wiem, że to się fajnie klika"

- Pozytywy są, udało się odwrócić losy czwartego seta. Piąty wyglądał z naszej strony bardzo dobrze do stanu 10:7. Niestety później Francuzi przechytrzyli nas i wygrali w stu procentach zasłużenie. Grali niesamowicie w obronie. Czy to był najlepszy Łukasz Kaczmarek w sezonie reprezentacyjnym? Na najlepszego mam nadzieję jeszcze przyjdzie czas - komentuje atakujący.

- Wygląda to bardzo dobrze, mogę wręcz powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. To bardzo pozytywna, zdrowa rywalizacja. Igrzyska? Nie chcę o tym teraz rozmawiać, bo mamy ważniejszy mecz. Wiem, że to się fajnie klika w internecie, ale to nie o to chodzi - kwituje Kaczmarek.