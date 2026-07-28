Polscy siatkarze fazę zasadniczą Ligi Narodów zakończyli w Chicago, tam rozegrali bardzo dobry turniej, bo wygrali wszystkie spotkania, w meczach z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi stracili zaledwie jednego seta. Te zwycięstwa pomogły "Biało-Czerwonym" ugruntować swoją pozycję w czołówce tabeli, ostatecznie zajęli drugie miejsce, za plecami niepokonanych do tej pory Japończyków.

Podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli wiele czasu na odpoczynek, z Amerykanami zagrali 19 lipca, później wrócili do Polski, a już 24 lipca wyruszyli w podróż do Chin. Tutaj w najbliższy czwartek zagrają z Ukraińcami. Jeśli wygrają, 1 sierpnia rozegrają półfinał, a następnego dnia mecz o medal.

Polscy siatkarze już w Chinach. Muszą się zaaklimatyzować

Na trzy dni przed starciem z kadrą naszych wschodnich sąsiadów okazało się, że Polacy zmagają się z problemami. O wszystkim w rozmowie opublikowanej w poniedziałek 27 lipca przed kamerą Polsatu Sport opowiedział Bartłomiej Lemański. Jak się okazuje, "Biało-Czerwonym" we znaki dała się zmiana strefy czasowej.

"Dzisiaj wstałem o piątej rano, więc wciąż jeszcze się przestawiam" - wyznał środkowy. Po czym dodał, że obecnie w kadrze "dużo się dzieje", Polacy muszą się po prostu zaaklimatyzować w nowym miejscu. I uporać nie tylko ze zmianą strefy czasowej, ale też inną kuchnią.

Przyjechaliśmy dość wcześnie i naprawdę dużo się dzieje. Dochodzi do tego jet lag oraz konieczność przystosowania się do nowych warunków, innego jedzenia czy samej hali

Wspomniany przez Lemańskiego dość wczesny przyjazd do Chin nie jest bez znaczenia. Polacy zameldowali się w Państwie Środka na kilka dni przed startem turnieju właśnie po to, by mieć kilka dni na aklimatyzację. Do przewidzenia było bowiem, że początkowo mogą mieć problemy.

"Myślę, że dużą różnicę robi nam to, że te dwie, trzy noce możemy spokojnie przeznaczyć na przestawienie się na nowy czas. Mamy też trochę więcej treningów w samej hali, co na pewno działa na nasz plus" - przyznał.

Kibicom polskiej kadry pozostaje mieć nadzieję, że obrońcy tytułu do czwartkowego meczu z Ukrainą przystąpią już w optymalnej formie. Początek tego spotkania o godz. 13:30 czasu polskiego (godz. 19:30 czasu lokalnego), na relację tekstową na żywo zapraszamy do Interii.





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