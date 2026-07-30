Problemy polskich siatkarzy, a potem taka odpowiedź. Droga do medalu otwarta

Polscy siatkarze na ćwierćfinał czekali od soboty, bo już wtedy przylecieli do Ningbo. Na mecz czekali aż do czwartku, ich spotkanie zostało zaplanowane jako ostatnie. Po drugiej stronie była Ukraina, którą już raz w tym sezonie Ligi Narodów pokonali 3:2.

Wówczas po drugiej stronie nie było jednak Ołeha Płotnickiego, największej gwiazdy ukraińskiej kadry. Ale zmiany w drużynie Nikoli Grbicia były znacznie głębsze - w porównaniu z tamtym meczem wystawił w czwartek pięciu nowych zawodników.

Znakomity początek polskich siatkarzy. A potem zaczęły się schody

W szóstce ostał się tylko Bartłomiej Lemański. Na przyjęciu Grbić postawił na Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, zostawiając w rezerwie triumfatora Ligi Mistrzów Kamila Semeniuka. To Leon zdobył perwszy punkt meczu, wkrótce w bloku zapunktował Fornal, i Polska od razu odskoczyła na trzy "oczka".

Różnicę na chwilę zmniejszył as serwisowy Płotnickiego, ale tym samym odpowiedział Leon - w pierwszym secie zdobył łącznie aż dziewięć punktów. Różnica jeszcze wzrosła przy zagrywkach Fornala, Polska prowadziła już 17:11 i niepodzielnie panowała na boisku. Ukraińcy dopiero w końcówce doszli do głosu i nieco poprawili wynik, ale wygraną 25:22 przypieczętował polski blok.

Raul Lozano, trener Ukrainy, na drugą partię posłał drużynę z dwoma rezerwowymi - rozgrywającym i atakującym. A przy zagrywkach Dmytro Janczuka Ukraińcy objęli prowadzenie 7:4 - dwa błędy w ataku popełnił Fornal. Zapędy rywali nieco utemperował polski blok, Janczuk przeszedł linię trzeciego metra w ataku z drugiej linii i był remis 9:9.

Świetnie w asekuracji spisywał się Jakub Popiwczak, ale na boisku trwała walka punkt za punkt. Prowadzenie 21:20 dał Polsce po wejściu na boisko wprowadzony na zagrywkę Artur Szalpuk, ale po chwili znów szkody "Biało-Czerwonym" wyrządziły zagrywki Janczuka. Sytuację na chwilę uratował jeszcze blok Lekańskiego, w ostatniej akcji na blok rywali nadział się jednak Leon. I Polska przegrała 22:25.

Liga Narodów siatkarzy. Kadra Nikoli Grbicia musiała przełamać opór Ukrainy

Trzeci set początkowo był wymianą ciosów. Wynik oscylował wokół remisu do stanu 10:10. W niecodzienny sposób w polu zagrywki pomylił się Płotnicki, który nie trafił w piłkę. Po chwili w kontrataku dobrze odnalazł się Bartłomiej Bołądź, lżejszą zagrywką rywali zaskoczył Leon, i "Biało-Czerwoni" prowadzili 13:10.

Ukraińscy siatkarze zdołali zablokować atak Fornala i zmniejszyć różnicę do punktu, ale po chwili tym samym odpowiedziała Polska. I znów prowadziła wyraźnie, aż czterema "oczkami". W ataku nie zawodził Bołądź - sześć punktów w tym secie - a rywale się mylili. Polska wygrała 25:20.

"Biało-Czerwoni" poszli za ciosem na początku czwartego seta. Szybko zdobyli punkt blokiem, w obronie pomógł Leon, w ataku przełamał się Fornal. Polska prowadziła 6:2. Z czasem ta przewaga wzrosła do aż sześciu punktów. Podopieczni Grbicia dobrze radzili sobie w przyjęciu, co od razu przełożyło się na dobrą postawę w defensywie. Ukraińcy się już nie podnieśli, udane wejście do gry zanotował Kamil Semeniuk. Polska wygrała 25:17 i wygrała cały mecz 3:1.

W półfinale polscy siatkarze zagrają ze Słowenią. Drużyna z Bałkanów pokonała w Ningbo Turcję. Drugą parę półfinałową stworzą siatkarze USA i Japonii.

Polska: Bołądź, Jakubiszak, Leon, Komenda, Lemański, Fornal - Popiwczak (libero) oraz Sasak, Firlej, Śliwka, Semeniuk, Szalpuk

Ukraina: Tonkonoh, Szczurow, Janczuk, Szczytkow, Semeniuk, Płotnicki - Pampuszko (libero) oraz Synycia, Tupczij, Boiko (libero), Kisiliuk, Kowaliow

Statystyki meczu Polska 3 - 1 Ukraina Próby ataku 52 51 Błędy przeciwnika 27 23 Błędy drużyny 23 27 Błędy w ataku 5 8 Błędy serwisowe 18 17 Asy serwisowe 4 3

Wilfredo Leon w meczu Polski z Ukrainą w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Blok polskich siatkarzy VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe





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