Problemy Grbicia, po latach będzie musiał wybrać. Od razu dwóch faworytów

Po nieco ponad miesiącu od rozpoczęcia zgrupowania w Spale siatkarska reprezentacja Polski już w środę przystąpi do pierwszego meczu rozgrywek Ligi Narodów. W Chinach zabraknie czołowych siatkarzy takich jak Tomasz Fornal czy Wilfredo Leon, a ich zastąpią młodsi gracze. Nie brakuje jednak bardziej doświadczonych graczy, a rolę lidera będzie pełnił Aleksander Śliwka (kapitan kadry).

Ciekawie zapowiada się jednak walka wewnątrz kadry o miejsce w składzie na następne tygodnie sezonu. W końcu wobec nieobecności Norberta Hubera oraz problemów zdrowotnych Mateusza Bieńka stworzył się wakat na pozycji środkowego. Pewniakiem do gry w najważniejszych meczach jest Jakub Kochanowski. Wspomnieni gracze byli dostępni dla trenera w trakcie ostatnich lat i zazwyczaj to któryś z nich wychodził w podstawowym składzie obok byłego już gracza PGE Projektu Warszawa.

Na myśl nasuwają się dwa nazwiska, które mogą wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie - Bartłomiej Lemański oraz Szymon Jakubiszak. Obaj są w Chinach i będą grali w Lidze Narodów, a także wystąpili jakiś czas temu w Katowicach w trakcie turnieju towarzyskiego.

Tam znakomicie po ponad sześciu latach bez gry w narodowych barwach zaprezentował się Lemański. Gracz mierzący 217 centymetrów wzrostu dostał szansę w każdym meczu, a w ich trakcie dobrze dogadywał się na boisku z rozgrywającymi i nie dość, że był skuteczny w ataku, to do tego, co czasem może być ważniejsze świetnie prezentował się w bloku.

Rusza walka o miejsce w składzie. To może zawarzyć

Jakubiszak natomiast nie grał aż tak dużo, a jak grał to jakość na środku dalej była. Mimo to wydaje się, że pierwszy etap sezonu reprezentacyjnego może zaliczyć do udanych. Co więcej, przed rokiem załapał się na mistrzostwa świata, gdzie dość nieoczekiwanie stał się jedną z największych niespodzianek.

Pierwszy turniej fazy zasadniczej w chińskim Linyi może znacznie pomóc Nikoli Grbiciowi podjąć decyzję, który z nich stanie obok wspomnianego Kochanowskiego w wyjściowej szóstce. Będzie to pierwsze poważne granie, a w jego trakcie "Biało-Czerwoni" zmierzą się odpowiednio z Kubą, Słowenią, Japonią oraz Ukrainą.

Warto pamiętać, że na rozegraniu w trakcie tego turnieju "pierwsze skrzypce" grać będzie Jan Firlej, a okazję do gry otrzymać może również Marcel Bakaj. Wydaje się jednak, że "jedynką" w kadrze Serba będzie Marcin Komenda, a on poza treningami ze wspomnianymi siatkarzami zagra dopiero w Gliwicach (24-28 czerwca).

Spotkanie Kuba - Polska w Lidze Narodów odbędzie się w środę 10 czerwca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 7:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Mateusz Bieniek i Nikola Grbić MICHAL KLAG/REPORTER East News

Mateusz Bieniek i Nikola Grbić ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji Polski Marcin Golba / NurPhoto AFP





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