Problem w kadrze Nikoli Grbicia. "Staramy się zażegnać ten kryzys"

W pierwszym meczu polskich siatkarzy w Gliwicach, pięciosetowym boju z Belgią, Jan Firlej pokazał się z dobrej strony. Już w drugiej partii zastąpił Marcina Komendę i to on poprowadził drużynę do zwycięstwa.

Tyle że w czwartek nie wziął nawet udziału w rozgrzewce przed meczem z Turcją. A potem przez całe spotkanie tylko przyglądał się, jak jego koledzy wygrywają 3:2. Po spotkaniu sytuację Firleja przybliżył selekcjoner polskiej kadry Nikola Grbić.

"Miał jakiś problem z łydką. Nic nie czuł w trakcie meczu z Belgią, ale po spotkaniu spotkał się z fizjoterapeutą, a ten stwierdził, że może lepiej zrobimy «echo». Janek myślał, że to nic. Rano nie miał w planach treningu, tylko regenerację, ale coś czuł. Kiedy wykonali «echo», zobaczyliśmy, że jest coś z łydką i teraz czekamy, jaka będzie sytuacja. I jutro [w piątek - przyp. red.] damy znać" - opisuje Grbić.

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Firlej w tym sezonie jest z reprezentacją Polski od początku Ligi Narodów. Po sezonie klubowym w PGE Projekcie Warszawa, zakończonym występem w Final Four Ligi Mistrzów, poleciał z kadrą już na pierwszy turniej w Linyi. Tam prowadził grę drużyny, jego zmiennikiem był Marcel Bakaj.

Chcielibyśmy się upewnić, że to nie jest nic złego, że nie będzie musiał pozostać 20 dni poza boiskiem. Ale oczywiście nie chcę ryzykować. Łydka to nie jest bezpieczna sprawa. Jeśli pogłębilibyśmy uraz, może być dużo gorzej

W czwartek z Turcją, pod nieobecność Firleja, pełne spotkanie rozegrał Komenda. Więcej rozgrywających Grbić w Gliwicach nie ma. Ale to może się zmienić. Kto mógłby zastąpić Firleja? Na liście zgłoszonej do Ligi Narodów wśród rozgrywających są jeszcze Bakaj oraz 17-letni Jakub Przybyłkowicz, który jednak dołączył już do kadry do lat 18.

"Możemy sprawdzić, kogo z rozgrywających mamy jeszcze na liście. Wydaje mi się, że za dużego wyboru nie mamy. Ale są zawodnicy, spokojnie. Nie chcę wymieniać nazwisk, natomiast oczywiście staramy się zażegnać ten kryzys, niestety niefortunny uraz. Zrobimy tak, żeby było dobrze" - zapowiada Marcin Nowakowski, asystent Grbicia.

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O ile zmiana rozgrywającego nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, o tyle wiadomo już, że mimo dwóch zwycięstw selekcjoner zdecyduje się na powołanie nowych zawodników. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju w Gliwicach Polska skorzystała z możliwości, jaką dają tegoroczne przepisy, i zgłosiła na listę liczącą 18 nazwisk, w tym czterech rezerwowych.

Trzech z nich ma pomóc "Biało-Czerwonym" w meczach z Niemcami i Argentyną, którymi zakończą drugi etap fazy zasadniczej.

"Jutro [w piątek] zdecyduję, kto wyjeżdża. Wiem na sto procent, że przyjadą Leon, Sasak i Popwiczak. Teraz musimy sprawdzić, jaka jest sytuacja z Firlejem - kogo zostawić, kogo zmienić" - zaznacza Grbić.

Dla całej wymienionej trójki zawodników ewentualne występy w sobotę i niedzielę będą debiutanckimi w tegorocznej Lidze Narodów. Poza nimi na liście rezerwowych na turniej w Gliwicach znajduje się jeszcze środkowy Jakub Majchrzak.

Piątek jest dla polskiej drużyny dniem przerwy. Do gry wrócą sobotnim meczem z Niemcami. Początek o godz. 17, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Gliwic Damian Gołąb

Jan Firlej dobrze wypadł w meczu Polska - Belgia. Ale nie wiadomo, czy jeszcze zagra w Gliwicach VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

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