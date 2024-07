Polskiemu siatkarzowi puściły nerwy. Kibice oburzeni, on naprawdę to powiedział

Nikola Grbić na tegoroczną Ligę Narodów powołał aż 30 siatkarzy, ale od początku sezonu reprezentacyjnego było jasne, że tylko kilkunastu z nich będzie liczyło się w walce o powołania na igrzyska. Tych serbski szkoleniowiec jeszcze nie ogłosił , ale wiadome jest, że wybierze 12 zawodników z 17, których zabrał na turniej finałowy do Łodzi. Trzynasty pojedzie do Paryża jako rezerwowy.

Niepewność co do tego, czy zostaną powołani, odbija się na zawodnikach, co po meczu ze Słowenią wyznał Bartosz Kurek . Kapitan kadry przyznał, że jeszcze nigdy nie grał ważnego turnieju w takiej atmosferze.

"Pewnych rzeczy po prostu nie da się wyrzucić z głowy. Możemy opowiadać różne historie, ale wiem, że w każdym z nas to siedzi głęboko. To dotyczy każdego chłopaka, który schodził i wchodził. Chcemy sprzedać wszystkie swoje najlepsze umiejętności, lecz pewnych rzeczy nie da się wyprzeć z głowy" - mówił. I dodał:

Liga Narodów siatkarzy. Łukasz Kaczmarek nie wytrzymał

"Człowieku sam jesteś sobie winien obecnej 'formy', nie wyżywaj się na innych" - napisał jeden z internautów. "No gość nie broni się na boisku to bezczelnie próbuje bronić się pyskówką, ale tak zachowuje się typ, który wie, że nie zasłużył na igrzyska" - czytamy w kolejnym wpisie. "Przy obecnej formie, to Łukasz jednak powinien zamknąć jadaczkę i nabrać trochę pokory. Nie broni się grą, to próbuje pyskówką" - brzmi kolejny, a tego typu opinii, w tym wyrażanych w jeszcze ostrzejszych słowach, jest więcej.