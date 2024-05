Polscy siatkarze są w Antalyi nie do zatrzymania. Najpierw ograli w trzech setach Amerykanów, później pokonali 3:1 Kanadę, a na zakończenie serii trzech meczowych dni z rzędu wygrali 3:0 z Holandią . Nie pozwolili rywalom na zbliżenie się do celu, o który walczą, czyli awansu w rankingu FIVB i wywalczeniu kwalifikacji na igrzyska olimpijskie.

Zwycięstwa pewnie by nie było, gdyby nie kapitalna gra blokiem. Już w pierwszym secie meczu z Holandią "Biało-Czerwoni" zdobyli nim aż siedem punktów. Niespodziewanie w tym elemencie brylował Marcin Komenda , rozgrywający polskiej drużyny . Już w pierwszej partii zatrzymał rywali na siatce trzy razy, łącznie zdobył blokiem cztery punkty, a cała drużyna - aż 14.

Nie przypominam sobie, bym zdobył cztery bloki w meczu reprezentacji. Natomiast w meczu ligowym pamiętam, że zdarzyło mi się kiedyś mieć. Bardzo się cieszę, że udało mi się dopisać tyle bloków. Chciałem wspomnieć, że dużo nad tym pracowałem, trener Grbić zwracał mi uwagę na temat dobrej techniki bloku. I wydaje mi się, że to przyniosło pozytywne rezultaty

