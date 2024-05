Przyjmujący wywalczył w sumie 19 punktów kończąc 18 z 26 ataków i dorzucając jeden blok, a przy okazji notując 43 proc. pozytywnego przyjęcia. I był zdecydowanie najjaśniejszym punktem w ekipie mistrzów Europy, co też nie umknęło uwadze organizatorom rozgrywek. Ci po zakończeniu spotkania zaprosili Bednorza przed kamerę, by przeprowadzić z nim wywiad.

Bartosz Bednorz zaliczył wpadkę przed kamerą

Siatkarz odpowiadał na pytania po angielsku, a w pewnym momencie dziennikarz poprosił go o to, by ten zwrócił się po polsku do kibiców swojej reprezentacji. "Po pierwsze..." - zaczął zawodnik po angielsku. "Po polsku!" - wtrącił się dziennikarz. "Aaa, po polsku. Przepraszam, oh kur.., bardzo przepraszam" - odparł Bednorz po angielsku, a następnie już po polsku zwrócił się z podziękowaniami do fanów "Biało-Czerwonych", którzy dopingowali zespół Grbicia w starciu z Kanadą.