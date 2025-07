Polski siatkarz robi furorę, wieszczą mu wielką karierę. Podbił Ligę Narodów

Chociaż od zakończenia drugiego turnieju Ligi Narodów minęło już kilka dni, to wciąż nie milkną echa tego, co działo się na siatkarskich parkietach. Głośno jest m.in. o reprezentantach Polski, którzy są wiceliderami tabeli rozgrywek. W Chicago zachwycił szczególnie jeden z debiutantów, który ma zadatki na wielką gwiazdę. "Nie przypominam sobie takiego wejścia z buta do naszej kadry" - wyznał siatkarski ekspert Jakub Bednaruk.