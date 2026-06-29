Polski siatkarz nawet się nie zawahał. Ryzykowna akcja, tak się skończyło

Jakub Popiwczak wraz z Wilfredo Leonem i Kewinem Sasakiem dołączyli do drużyny Nikoli Grbicia dopiero na sobotnie i niedzielne mecze Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwsi dwaj, Popiwczak i Leon, od razu zostali rzuceni przez selekcjonera na głęboką wodę i rozegrali pełny mecz z Niemcami. W niedzielę z Argentyną już cała trójka rozpoczęła w podstawowym składzie.

Dzięki temu wzięła udział w najdłuższym w historii secie rozegranym w Lidze Narodów. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 50:48, trwała 59 minut. Tego w dziejach polskiej kadry jeszcze nie było.

"Nie będę ukrywał, że nikt z nas jeszcze czegoś takiego nie przeżył. To było coś wyjątkowego, prowadzenie tyle razy przechodziło to na jedną, to na drugą stronę, przeciągaliśmy linę. Niesamowity set, myślę, że długo będziemy go wspominać" - komentuje Popiwczak.

Historyczny set polskich siatkarzy. "Wyczerpujący fizycznie, ale też psychicznie"

Sasak, dla którego mecz z Argentyną był pierwszym w tym sezonie w podstawowym składzie, przy podsumowaniu historycznego seta skupił się z kolei na jego wyniku. Polska ostatecznie po raz siódmy z rzędu w tym sezonie Ligi Narodów rozpoczęła mecz od porażki w pierwszej partii.

"Szkoda, że set przegrany. Ale fakt, bardzo długo się go grało, sporo naszych błędów. Cieszy nas to, jak wróciliśmy po tym pierwszym, nieudanym secie, i wygraliśmy za trzy punkty. Skupialiśmy się na każdej kolejnej piłce i chcieliśmy po prostu wygrywać. Szkoda, że nie udało się tego zamknąć" - wskazuje atakujący.

Tak długa partia na początek spotkania od razu była dla siatkarzy dużym wyzwaniem. Nawet kibice zgromadzeni w hali w Gliwicach mogli poczuć się po niej zmęczeni, bo od stanu 24:24 większość widzów oglądała grę na przewagi na stojąco.

"Dla niektórych to był tutaj czwarty mecz, dla mnie drugi, ale ja i Wilfredo wcześniej spędziliśmy siedem dni z rzędu w Spale, tam też było całkiem intensywnie. Set wyczerpujący fizycznie, ale też psychicznie. Grać punkt za punkt tak długo, mieć świadomość, że zaraz piłka może skończyć seta - to też jest wymagające. Było ciężko się zebrać na drugą partię, a wiedzieliśmy, że jeszcze druga droga przed nami. Fajnie, że kończymy z takim rezultatem" - podkreśla Popiwczak.

Jakub Popiwczak walczył do końca. Kapitalne obrony, skok przez bandę i zderzenie z kanapą

Po kolejnej wygranej za trzy punkty "Biało-Czerwoni" awansowali na trzecie miejsce w Lidze Narodów i umocnili się w gronie drużyn, które są blisko udziału w turnieju finałowym. Popiwczak pomógł pokonać Argentynę, dbając o przyjęcie polskiej drużyny. Rywale skierowali w niego 31 zagrywek, a on popełnił tylko jeden błąd, notując 61 procent tzw. pozytywnego przyjęcia.

A do tego szalał w obronie. Statystycy Ligi Narodów doliczyli się u niego siedmiu obron. O jedną z piłek walczył szczególnie spektakularnie. Popiwczak bez wahania popędził w stronę kanap, na których organizatorzy przygotowali specjalne miejsca dla kibiców - oddalone zaledwie o kilka metrów od pola gry. Skończyło się zderzeniem, po którym libero przez chwilę musiał dochodzić do siebie. Z kolei w innej akcji siatkarz przeskoczył przez bandę za boiskiem, niemal zderzając się z fotoreporterką.

Jest dobrze. Było parę ujęć pod fotoreporterów, pod kamery, więc mam nadzieję, że zobaczę coś ciekawego

Libero pozostanie w grupie 16 zawodników, którzy pod okiem Grbicia będą przygotowywać się do ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. od 15 lipca Polska będzie rywalizować w Chicago.

Z Gliwic Damian Gołąb

Jakub Popiwczak przybija "piątkę" Marcinowi Komendzie VolleyballWorld materiały prasowe

Jakub Popiwczak VolleyballWorld materiały prasowe

Jakub Popiwczak MICHAL KLAG/REPORTER Reporter





Ryzykowna obrona Jakuba Popiwczaka w mecze z Argentyną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport