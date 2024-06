Polski siatkarz miał nerwy ze stali. Piłka setowa i nie było co zbierać. WIDEO

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła w czwartek swoje występy w ramach turnieju finałowego Ligi Narodów 2024 - i to rozpoczęła z wysokiego "C", bowiem jej pierwszym rywalem na tym etapie została kadra Brazylii. Po przegranym pierwszym secie podopieczni Nikoli Grbicia zdołali wkrótce wyrównać stan rywalizacji, a nie byłoby to możliwe gdyby zimna krew Mateusza Bieńka, który w kluczowym momencie odnotował wyśmienitego asa serwisowego.