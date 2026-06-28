Polski siatkarz ma coraz mniej czasu. Grbić musi zdecydować

Polska była zdecydowanie najwyżej klasyfikowaną drużyną wśród reprezentacji, które przyjechały na turniej Ligi Narodów do Gliwic. Poza nią tylko Niemcy byli w czołowej dziesiątce rankingu FIVB, dopiero w sobotę wskoczyła do niej Turcja.

Ale w pierwszych dwóch meczach "Biało-Czerwonym" szło jak po grudzie. Z Belgią i Turcją wygrali po tie-breakach, które są zresztą ich zmorą w tegorocznej edycji Ligi Narodów - rozegrali ich aż pięć, trzy wygrali. To sprawia, że mimo pięciu zwycięstw Polska ma tylko trzy punkty przewagi w tabeli LN nad grupą ścigającą miejsca gwarantujące występ w fazie finałowej.

W sobotę z Niemcami w końcu udało się wygrać za trzy punkty, choć "Biało-Czerwoni" po raz szósty z rzędu rozpoczęli mecz od przegranego pierwszego seta.

"Cieszę się, że przełamaliśmy tę pięciosetową klątwę. Pierwszy set? Jedna klątwa na raz, powoli" - uśmiechał się środkowy Bartłomiej Lemański.

Grbić ostrzega przed meczem z Argentyną. "Najtrudniejszy mecz"

Od drugiego seta meczu z Niemcami Polacy dominowali już jednak na boisku. To podobało się Grbiciowi, podobnie jak postawa rezerwowych - Lemańskiego i Artura Szalpuka. Przed spotkaniem z Argentyną selekcjoner pozostaje jednak czujny.

- Czeka nas najtrudniejszy mecz. Mam nadzieję, że utrzymamy ten poziom grania, który mieliśmy w trzech ostatnich setach meczu z Niemcami - podkreśla szkoleniowiec.

Argentyna, z którą dziś zagrają polscy siatkarze, w tym sezonie zaczęła wygrywać dopiero w Gliwicach. Do Polski przyleciała z bagażem czterech porażek. Na Śląsku wygrała jednak pięciosetową batalię z Niemcami, potem ograła Chiny. Była też bliska zwycięstwa z Turcją, ale w sobotni wieczór zafundowała sobie długie spotkanie. Po dwóch wygranych setach dała dojść do głosu rywalom i zamiast szybko udać się na odpoczynek przed meczem z Polską, przegrała 2:3.

Argentyńczycy na razie nie mogą być więc pewni utrzymania w Lidze Narodów, choć sytuację uspokaja fatalna seria porażek ostatniej w tabeli Kuby. Na razie jednak budowany na nowo po odejściu trenera Marcelo Mendeza zespół nie zawsze przekonuje, a mimo to Grbić spodziewa się trudnej przeprawy.

Polski atakujący czeka na szansę. Grbić zapowiada. "Musimy budować Kewina"

Polska drużyna po przyjeździe posiłków ze Spały - z Niemcami dobrze zaprezentowali się Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak - wskoczyła jednak na wyższy poziom. Również dzięki świetnemu występowi atakującego Bartłomieja Bołądzia, który z Niemcami zdobył 21 punktów, w tym cztery po asach serwisowych.

Ale na jego pozycji można spodziewać się zmiany. Do Gliwic przyjechał bowiem również Kewin Sasak. Siatkarz będący objawieniem poprzedniego sezonu miał walczyć o miejsce w reprezentacyjnym ataku wobec nieobecności Bartosza Kurka, ale w ostatnich miesiącach głównie się leczył - najpierw bark, potem nogę. Z Niemcami wszedł tylko na krótkie zmiany.

Grbić jeszcze przed startem sezonu reprezentacyjnego zapowiadał, że będzie czekał na Sasaka. Teraz pytany o gotowość atakującego do gry, odpowiada z uśmiechem: "zobaczymy". Ale też podkreśla, że najwyższy czas wprowadzić go do gry.

- Musimy budować Kewina, musi zacząć grać, bo nie występował przez wiele miesięcy. Musi spędzić czas na boisku - zaznacza szkoleniowiec "Biało-Czerwonych".

Początek meczu Polska - Argentyna o godz. 20. Mecz zostanie rozegrany trzy dni po śmierci Daniela Castellaniego - argentyńskiego szkoleniowca, który połączył oba kraje, prowadząc polskie kluby i reprezentację. Transmisja spotkania na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa na Interia Sport.

Z Gliwic Damian Gołąb

Kewin Sasak może dostać szansę od Grbicia Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Rozgrywający reprezentacji Argentyny Luciano De Cecco VolleyballWorld materiały prasowe





Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze asy w meczu Polska - Niemcy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport