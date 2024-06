Polska wykonała pierwszą część planu, a Kurek to rzucił do kamery

Wydawało się, ze Brazylia może nawet wygrać

- Wszystkie mecze z Brazylią są bardzo ciężkie. Początkowo grali bardzo dobrze i wydawało się, że mogą nawet to spotkanie wygrać i awansować. My się jednak nigdy nie poddajemy , trzymaliśmy się swojego planu, a od drugiego, trzeciego seta złapaliśmy już swój rytm - przyznał Kurek w rozmowie zaraz po starciu z "Canarinhos".

- Oczywiście, też jesteśmy ludźmi, mamy wątpliwości, ale trzeba je odsunąć, a trzymać się planu, przypomnieć sobie to, co mówiliśmy przed meczem i następnie to wykonywać, nie oczekując, że rywal taki jak Brazylia da ci jakiś prezent, bo nigdy tego nie robi. I trzeba być silnym mentalnie, a to pokazujemy już od jakiegoś czasu - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.