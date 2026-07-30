Polska w półfinale, a Grbić wytknął to siatkarzom. "Nie wykorzystaliśmy"

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Polscy siatkarze przełamali opór reprezentacji Ukrainy i po zwycięstwie 3:1 awansowali do półfinału Ligi Narodów. Nie wszystko jednak w tym meczu szło po ich myśli, a debiutujący wśród najlepszych rywale potrafili postawić ich w trudnej sytuacji. "W drugim secie nie graliśmy tak, jak w pierwszym. Nie byliśmy skoncentrowani, nie mieliśmy dobrej zagrywki" - wylicza przed kamerą Polsatu Sport Nikola Grbić. I już ostrzega, że w kolejnym meczu nie będzie miejsca na takie przestoje. Transmisje spotkań Ligi Narodów siatkarzy na antenach Polsatu Sport.

Nikola Grbić, trener siatkarskiej reprezentacji Polski, podczas meczu z Ukrainą w hali sportowej.
Nikola Grbić w czasie meczu Polska - Ukrainascreen Polsat SportPolsat Sport

Od kiedy w 2022 r. Nikola Grbić objął stery siatkarskiej reprezentacji Polski, "Biało-Czerwoni" w każdej dużej imprezie docierają do podium. Podobnie ma być w Lidze Narodów. I po meczu z Ukrainą siatkarze prowadzeni przez Serba są o krok, by znów to zrobić.

Spotkanie z debiutującymi w turnieju finałowym rywalami - Polska w Lidze Narodów od 2019 r. nie schodzi z podium - nie było jednak "spacerkiem". Drużyna Grbicia co prawda świetnie rozpoczęła pierwszego seta, ale w drugim dała się zaskoczyć rywalom. Dobra gra Ukraińców nie była jednak niespodzianką dla Grbicia.

"Nie było trudno to przewidzieć. Oni zasłużyli, by tu być. Mają jakość, dobrą zagrywkę, grali dobrze. A my w drugim secie nie graliśmy tak, jak w pierwszym. Nie byliśmy skoncentrowani, nie mieliśmy dobrej zagrywki. Potem nie wykorzystaliśmy czterech, pięciu okazji w kontratakach" - wskazał Grbić przed kamerą Polsatu Sport, w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

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Nikola Grbić wskazał na problemy w drugim secie. "Niestety nie skończyliśmy"

To właśnie nad drugim setem, przegranym przez Polskę 22:25, Grbić po meczu dłużej się zatrzymał. Wyliczył problemy swojej drużyny.

"Wiedzieliśmy, że dwóch ukraińskich przyjmujących ma bardzo dobrą zagrywkę. Tu nie ma niespodzianki. Myślałem, że skończymy kontrataki, które mieliśmy - była dobra obrona, pozytywny blok. Niestety nie skończyliśmy, a zagrywka nie była taka, jak w pierwszym secie" - ocenił selekcjoner.

Grbić mimo problemów w drugiej partii nie zdecydował się na poważniejsze zmiany w składzie, mimo że problemy w ataku miał choćby Tomasz Fornal. W trzecim secie jego zawodnicy znów byli zaś w stanie przełamać Ukraińców, a w ostatniej partii już dość spokojnie ograć ich 25:17.

Mecz zakończył się wygraną Polski 3:1, co otworzyło jej drogę do półfinału. W nim zmierzy się ze Słowenią. To rywal, który przez lata był dla "Biało-Czerwomych" bardzo niewygodny, ale ostatnio kadra Grbicia z nim wygrywała - poza tegoroczną fazą zasadniczą. Wtedy Słowenia pokonała Polskę 3:2, ale też w drużynie Grbicia nie było większości gwiazd.

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Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów. Nikola Grbić już ostrzega

W Ningbo Słowenia ograła 3:0 Turcję, ale w dwóch setach wyrwała zwycięstwo po długiej grze na przewagi. Grbić ostrzega więc, że łatwo nie będzie.

"Już myślę o Słowenii. Walczymy. Rywale będą grać swoją najlepszą siatkówkę, jak zawsze, kiedy grają z nami. Musimy być gotowi, by grać lepiej, bo będziemy potrzebować do zwycięstwa naszej najlepszej siatkówki" - przekonuje selekcjoner.

Mecz Polska - Słowenia w sobotę o godz. 9. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

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Siatkarz z numerem 11 i nazwiskiem Śliwka na koszulce stoi obok trenera w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z logo sponsora Plus.
Nikola GrbićVolleyballWorld materiały prasowe
Trener w białej koszulce gestykuluje podczas rozmowy z siatkarzem reprezentacji Polski, skupiony wyraz twarzy obu osób oraz intensywna atmosfera sportowego spotkania.
Nikola GrbićAndrzej Iwanczuk/REPORTERReporter


Polacy półfinale! Ukraina urwała seta, później ruszyła narodowa maszyna [WIDEO]Polsat Sport

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