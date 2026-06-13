Polska - Ukraina. Liga Narodów siatkarzy. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w niedzielę 14 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Ukraina. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski siatkarzy jak na razie nienajlepiej radzi sobie w tegorocznej Lidze Narodów. Co prawda na otwarcie zawodnicy Nikoli Grbicia pokonali Kubę 3:0, ale już w kolejnych dwóch meczach przegrali 2:3, najpierw ze Słowenią, a następnie z Japonią.

Czwartym rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Ukraina. Nasi wschodni sąsiedzi w zeszłym roku nie wyszli z grupy na mistrzostwach świata, ale wcześniej bardzo dobrze zaprezentowali się w Lidze Narodów, zajmując dziewiąte miejsce, a warto podkreśli, że był to ich debiutancki sezon w tych rozgrywkach. W tej edycji LN Ukraińcy jak na razie przegrali 0:3 z Japonią oraz pokonali 3:1 Chiny i 3:0 Kubę.

Polska i Ukraina spotkały się już w tym sezonie w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Wówczas 3:1 triumfowali Polacy, biorąc tym samym rewanż za ubiegłoroczną porażkę 2:3 w tych samych rozgrywkach. Jak będzie rym razem?

Mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w niedzielę 14 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Jan Firlej i Adrian Markiewicz w barwach reprezentacji Polski siatkarzy podczas meczu Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Bartosz Firszt w barwach reprezentacji Polski siatkarzy podczas Ligi Narodów siatkarzy 2026 volleyballworld.com materiały prasowe





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