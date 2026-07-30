Polska - Ukraina. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 30 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Ukraina. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

Reprezentacja Polski siatkarzy znakomicie poradziła sobie w fazie ligowej Ligi Narodów 2026. Nasz zespół zajął w niej drugie miejsce, ustępując jedynie niepokonanej Japonii. "Biało-Czerwoni" w 12 spotkaniach odnieśli 10 zwycięstw i doznali dwóch porażek.

Teraz czas na fazę pucharową turnieju, której gospodarzem jest chińskie Ningbo. W związku z zajęciem drugiego miejsca w tabeli fazy ligowej, Polacy w ćwierćfinale zagrają z siódmą drużyną, którą okazała się Ukraina. Nasi wschodni sąsiedzi spisali się świetnie, triumfując w siedmiu meczach i w pięciu doznając porażki.

Obie reprezentacje zmierzyły się już w tegorocznej Lidze Narodów. Po zaciętym meczu ostatecznie Polacy zwyciężyli 3:2. Wcześniej zagrały w ramach turnieju towarzyskiego Silesia Cup w katowickim Spodku i wówczas siatkarze Nikoli Grbicia wygrali 3:1. Zatem dziś reprezentanci Polski bez wątpienia podejdą do tego spotkania w roli faworytów, ale dyspozycja rywali sprawia, że na parkiecie nie będzie miejsca na żadną taryfę ulgową.

Polska - Ukraina. Ćwierćfinał Ligi Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 30 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Bartosz Kurek i Tomasz Fornal Marcin Golba AFP

Reprezentacja Polski w siatkówce volleyballworld.com materiały prasowe





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