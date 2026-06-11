Polska - Słowenia. Liga Narodów siatkarzy. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Słowenia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 11 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Słowenia. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Przed tegoroczną Ligą Narodów reprezentacja Polski siatkarzy zagrała w towarzyskim turnieju Silesia Cup. "Biało-Czerwoni" okazali się w nim najlepsi, odnoszą dwa zwycięstwa i przegrywając 2:3 jedynie z Serbią. Był to jedyny sprawdzian zespołu Nikoli Grbicia przed startem oficjalnego sezonu reprezentacyjnego. Polacy mają już za sobą pierwsze spotkanie Ligi Narodów, w którym pewnie pokonali Kubę 3:0.

Kolejnym przeciwnikiem polskich siatkarzy będzie Słowenia, czyli 11. zespół ubiegłorocznych mistrzostw świata i czwarty Ligi Narodów. Jednak Polacy po raz ostatni mieli okazję do gry ze Słowenią dwa lata temu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wówczas drużyna Nikoli Grbicia zwyciężyła na poziomie ćwierćfinału 3:1. Była to nasza trzecia wygrana nad tym zespołem. Jak będzie tym razem?

Mecz Polska - Słowenia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 11 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Jakub Nowak (drugi z prawej, z numerem 73) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





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