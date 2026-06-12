Polska przegrała, ale on nie zawiódł. Talent z Białorusi dał do myślenia Grbiciowi

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Przerwa w reprezentacyjnej karierze Bartosza Kurka otwiera szansę do rywalizacji o miejsce w reprezentacyjnym ataku. W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Linyi trener Nikola Grbić sprawdza dwóch młodych zawodników. Na dobre występy Bartosza Gomułki odpowiedział Alaksiej Nasewicz. Siatkarz pochodzący z Białorusi był najlepszym polskim zawodnikiem w przegranym 2:3 meczu z Japonią i z pewnością dał Grbiciowi do myślenia.

Aleks Nasewicz i Bartosz Gomułka w strojach reprezentacji Polski podczas meczu siatkówki, przy siatce.
Aleks Nasewicz (z lewej) i Bartosz Gomułka walczą o miejsce w reprezentacyjnym atakuVolleyballWorld / PZPS/fot. Piotr Sumara / Justyna MatjasPZPS

To było kolejne trudne spotkanie drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Polscy siatkarze 24 godziny po porażce ze Słowenią zmierzyli się z Japonią, która przyjechała do Chin w mocnym składzie.

Grbić postanowił zaś dać szansę Alaksiejowi Nasewiczowi. 23-letni siatkarz zastąpił w składzie starszego o rok Bartosza Gomułkę, który z dobrej strony pokazał się w meczach z Kubą i Słowenią. I Nasewicz z pewnością nie zawiódł.

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Od pierwszego seta był mocnym punktem polskiej drużyny. Łącznie zdobył 24 punkty, co było najlepszym wynikiem w kadrze Grbicia. W ataku wypadł więcej niż solidnie - skończył 60 procent piłek, popełnił tylko dwa błędy. Japończykom tylko raz udało się go zablokować.

Swoje zrobił też w polu zagrywki. Co prawda jeszcze na początku meczu Grbić nieoczekiwanie ściągnął go z boiska, gdy miał pojawić się w polu serwisowym - zastąpił go w ramach podwójnej zmiany rozgrywający Marcel Bakaj - ale potem "Biało-Czerwoni" sporo zyskiwali przy zagrywkach Nasewicza. Nie tylko po asach serwisowych, tych zanotował dwa. Do tego dołożył punkt blokiem.

Łącznie to właśnie Nasewicz zanotował najlepszą w całym zespole efektywność gry. W tej statystyce "wykręcił" wynik +14. Lepszy pod tym względem na całym boisku był tylko Ran Takahashi, gwiazdor reprezentacji Japonii - zagrał na +18.

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Pochodzący z Białorusi Nasewicz grał w młodzieżowej reprezentacji Polski, a od poprzedniego sezonu jest już w kadrze Grbicia. Wówczas w Lidze Narodów rozgrywał jednak głównie epizody. W tym w ataku jest jednak więcej miejsca, bo z gry w kadrze w tym sezonie zrezygnował Bartosz Kurek.

Dwa pierwsze miejsca w wyścigu do składu wydają się zajmować Kewin Sasak i Bartłomiej Bołądź, ale młodsi zawodnicy też mogą walczyć z doświadczonymi kolegami. Tym bardziej że Sasak jest po sezonie naznaczonym kontuzjami.

I w Linyi rywalizacja nabrała rumieńców. Mimo porażki polskiej drużyny 2:3 z Japonią Nasewicz sprostał wyzwaniu. Poprzeczkę wysoko zawiesił mu Gomułka. Choć w przeciwieństwie do niego nie rozegrał pełnego sezonu w klubie - do składu wskoczył w drugiej części sezonu - ze świetnej strony pokazał się na najwyższym poziomie. Wywalczył z PGE Projektem Warszawa brąz PlusLigi, zagrał w Final Four Ligi Mistrzów.

W meczach z Kubą i Słowenią zdobył odpowiednio 15 i 19 punktów, dobrze spisał się w polu zagrywki. Szansę od Grbicia więc wykorzystał. Teraz można spodziewać się, że drugą okazję do gry w podstawowym składzie otrzyma również Nasewicz. Ostatni mecz turnieju w Linyi Polska rozegra w niedzielę z Ukrainą. Potem Grbić podejmie decyzję, czy któryś z młodych zawodników dostanie szansę również w drugim tygodniu rywalizacji, w Gliwicach.

Mecz Polska - Ukraina w niedzielę o godz. 7. Relacja w Interia Sport, transmisja na antenach Polsatu Sport.

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Aleks Nasewicz w barwach seniorskiej reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach z uniesionymi ramionami, skoncentrowanych na grze przy siatce.
Bartosz Gomułka w barwach reprezentacji PolskiVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarze w zielonych strojach świętują zdobyty punkt na boisku, jeden z nich przybija piątkę koledze z drużyny w biało-czerwonym stroju.
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