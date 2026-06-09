Polska - Kuba. Liga Narodów siatkarzy. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarzy zagra z Kubą w pierwszym meczu Ligi Narodów 2026. Dla ekipy Nikoli Grbicia będzie to szansa do rewanżu za ubiegłoroczną porażkę. O której godzinie grają siatkarze? Gdzie oglądać w TV mecz Polska - Kuba? Transmisja na żywo, stream online. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Jakub Firlej w czerwono-białym stroju wystawia piłkę podczas meczu Ligi Narodów siatkarzy w hali sportowej.
Jakub Firlej wystawiający piłkę podczas meczu Ligi Narodów siatkarzyPiotr MatusewiczNewspix.pl

Mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 10 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Kuba. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski siatkarzy przystępuje do Ligi Narodów 2026. W tym sezonie reprezentacyjnym drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zagrała jak dotąd w towarzyskim turnieju Silesia Cup. "Biało-Czerwoni" okazali się w nim najlepsi, odnosząc dwa zwycięstwa i przegrywając jedynie 2:3 z Serbią.

W pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów rywalem Polaków będzie Kuba. Reprezentacja z Ameryki Północnej na zeszłorocznych mistrzostwach świata zajęła dopiero 20. miejsce, ale Ligę Narodów zakończyła na wysokiej 7. pozycji.

W ubiegłym roku Polska zagrała z Kubą tylko w ramach Ligi Narodów. Wówczas przegrała 1:3. Była to pierwsza porażka "Biało-Czerwonych" z tym zespołem od 2010 roku, ale dziś będą mieli okazję do tego, aby wziąć rewanż.

Mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 10 czerwca o godzinie 7:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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