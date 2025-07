Mecz Polska - Iran w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj o godz. 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na żywo na kanałach otwartego Polsatu oraz Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online dla subskrybentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polscy siatkarze wracają do gry w Lidze Narodów. Przed Biało-Czerwonymi ostatni turniej fazy ligowej, który zostanie rozegrany w Gdańsku. Zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzą się w nim z Iranem, Kubą, Bułgarią oraz Francją.

To właśnie Iran będzie ich pierwszy rywalem. Co ciekawe, oba zespoły zagrały ze sobą 12 lipca sparing na hali Urania w Olsztynie i nasi siatkarze wygrali wówczas 3:1. Irańczycy dość przeciętnie radzą sobie w tegorocznej Lidze Narodów. W ośmiu meczach odnieśli cztery zwycięstwa i doznali czterech porażek, choć nadal mają szans na awans do TOP 8 i udział w turnieju finałowym, którego gospodarzem będzie chińskie Ningbo.