Polska gra o finał Ligi Narodów. Grbić przed kluczową decyzją

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze zagrają o trzeci w historii finał Ligi Narodów. Na ich drodze stanie Słowenia, która już trzy razy musiała obejść się smakiem i kończyła rozgrywki tuż za podium. Ale w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie i już pokonała drużynę Nikoli Grbicia. Tyle że teraz selekcjoner "Biało-Czerwonych" dysponuje znacznie groźniejszym arsenałem zawodników niż wówczas. Mecz Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów w sobotę o godz. 9. Transmisja na antenach Polsatu Sport.

Nikola Grbić w ramce, zawodnicy Polski w strojach z numerami 21 i 3 wymieniają gest podczas meczu.
Nikola Grbić (w ramce) liczy na dobrą dyspozycję swoich siatkarzy, w tym Tomasza FornalaVolleyballWorld materiały prasowe

Pierwszy z trzech kroków do siódmego w historii medalu Ligi Narodów polscy siatkarze wykonali w czwartek, choć nie bez przejściowych kłopotów. Spotkanie z debiutującą wśród najlepszych Ukrainą nie było jednostronne - a przynajmniej nie przez cały czas. Zwłaszcza drugi set był dla "Biało-Czerwonych" trudny i ostatecznie triumfowali w nim rywale. Najważniejsza była jednak wygrana 3:1 i awans do półfinału.

- Awansowaliśmy do półfinału, a zwycięzców się nie ocenia. Sport ma to do siebie, że wszystko się może wydarzyć. Japonia męczyła się z teoretycznie najsłabszym rywalem, Słowenia musiała zdobyć ponad 30 punktów w dwóch setach ćwierćfinału. Nie da się przed meczem ocenić, która drużyna wygra. Trzeba się przyszykować na cięższe chwile, że nie zawsze idzie jak z płatka - ocenił ćwierćfinał z Ukrainą Tomasz Fornal.

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Słowa przyjmującego reprezentacji Polski powinny wyznaczyć kierunek "Biało-Czerwonych" także na półfinał przeciwko reprezentacji Słowenii. Polska znów będzie bowiem faworytem, choć nie tak wyraźnym, jak z Ukrainą. Po drugiej stronie stanie bowiem zespół, który od dekady należy do światowej czołówki.

Pierwszym dużym sukcesem Słowenii było wicemistrzostwo Europy z 2015 r. To wtedy siatkarze z Bałkanów po raz pierwszy zaleźli też za skórę Polakom, eliminując ich w ćwierćfinale imprezy. Od tamtej pory Słowenia zdobyła jeszcze trzy medale mistrzostw Europy, docierała też do strefy medalowej mundialu oraz Ligi Narodów, ale w tych rozgrywkach na podium nie stawała. Trzy razy kończyła na czwartym miejscu.

Sukcesy osiągała składem opartym na podobnej grupie zawodników, od czasu do czasu wzmacnianej pojedynczymi nazwiskami. W 2015 r. po srebro ME sięgali Tine Urnaut, Alen Pajenk i Jani Kovacić, którzy występowali w tegorocznej Lidze Narodów.

W środowym ćwierćfinale z Turcją z tej trójki do gry gotowy był tylko Urnaut. Klemen Cebulj, inny multimedalista, w tym roku z kadry zrezygnował. Wydawało się, że przebudowana słoweńska drużyna ma przed sobą trudny sezon. Tymczasem była jedną z rewelacji fazy zasadniczej Ligi Narodów - przegrała tylko dwa mecze i skończyła tuż za Polską. Turcję pokonała bez straty seta, choć po trudnym boju. Nowymi gwiazdami są Rok Możić i Nik Mujanović.

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Polska musi więc na Słowenię uważać. Ale też zespół z Bałkanów przestał być już zmorą "Biało-Czerwonych", mimo że w ostatnich 12 latach wygrał z nią połowę z 18 meczów. Za kadencji Grbicia w najważniejszych momentach Polacy Słoweńców ogrywają, choć potykają się czasem w mniej znaczących chwilach - jak w fazie zasadniczej tegorocznej LN. Wówczas po 37 punktach zdobytych przez Mujanovicia Słowenia wygrała 3:2.

Z podstawowego składu na tamten mecz po polskiej stronie pozostaną jednak na sobotni półfinał tylko środkowi: Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak. Skrzydła, rozegranie, i libero wzmocnią zaś gwiazdy światowego formatu.

- Postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Wielu rzeczy już nie zmienimy, bo nie ma na to czasu - podkreśla Fornal.

A Grbić dodaje: Musimy być gotowi, by grać lepiej, bo będziemy potrzebować do zwycięstwa naszej najlepszej siatkówki.

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Lepiej z pewnością może zagrać Fornal, który po meczu z Ukrainą nie zebrał wysokich ocen. Zdobył osiem punktów i zagrał z efektywnością -1, najsłabszą z ofensywnych zawodników polskiej drużyny. Grbić był jednak wobec niego cierpliwy, a przyjmujący nadrabiał w przyjęciu i defensywie. Selekcjoner ma w zanadrzu choćby Kamila Semeniuka, ale wydaje się, że znów to Fornal rozpocznie mecz na przyjęciu u boku Wilfredo Leona. Decyzja należy jednak do Grbicia.

Polacy mieli o dobę mniej na odpoczynek od Słoweńców. Półfinał z udziałem obu drużyn rozpocznie się w Ningbo w sobotę o godz. 9 czasu polskiego. Cztery i pół godziny później zostanie rozegrany drugi mecz o miejsce w finale: Japonia zmierzy się z USA. Transmisje onu spotkań na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Damian Gołąb

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Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach z logo Orlen i Plus, jeden z nich trzyma tabliczkę taktyczną i gestykuluje, drugi słucha uważnie, na tle niebieskiego światła hali sportowej.
Bartłomiej Bołądź i Nikola GrbićVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz w białej koszulce z czerwonymi akcentami i tatuażami na ramieniu wykonuje gest ręką podczas meczu, w tle widoczni inni zawodnicy i rozmyta publika.
Tomasz FornalArtur BarbarowskiEast News
Zawodnicy drużyny siatkówki w zielonych strojach świętują zdobyty punkt, podczas gdy gracze drużyny przeciwnej w czerwonych koszulkach stoją po drugiej stronie siatki.
Siatkarze reprezentacji SłoweniiVolleyballWorld materiały prasowe


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