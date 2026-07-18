Polska - Francja. Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Francja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Francja. Forma i najnowsza historia bezpośrednich meczów

Polscy siatkarze rozegrali już dwa mecze podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago. Najpierw pokonali 3:0 Bułgarię, a następnie zmierzyli się z Brazylią. Teraz czas na wielkie starcie z mistrzami olimpijskimi, czyli Francuzami.

Francja bardzo słabo, jak na swój potencjał, radzi sobie w tegorocznej Lidze Narodów. W 10 meczach jej siatkarze zdobyli tylko 13 punktów, przez co będzie im bardzo ciężko o awans do play-ofów. W Chicago "Trójkolorowi" najpierw zostali rozbici przez Brazylię, która również drży o awans, a następie pokonali 3:0 Chiny, czyli najsłabszy zespół rozgrywek.

Obie reprezentacje w poprzednim sezonie spotkały się tylko raz, w fazie grupowej Ligi Narodów. Wówczas 3:2 wygrali Polacy, biorąc tym samym rewanż za porażkę w finale igrzysk olimpijskich 2024. Natomiast biorąc pod uwagę pięć ostatnich spotkań, "Biało-Czerwoni" radzili sobie w nich różnie. Bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki, ale te dwie porażki zostały odniesione w ostatnich trzech konfrontacjach. Jak będzie tym razem?

Polska - Francja. Liga Narodów. O której godzinie grają siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Francja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Marcin Komenda (pierwszy z lewej) stał się podstawowym rozgrywającym reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Siatkarze reprezentacji Francji volleyballworld.com materiały prasowe





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