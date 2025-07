Polska - Francja. Liga Narodów. O której grają dzisiaj siatkarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Francja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 oraz za pomocą streamu online na platformie Polsat Box Go. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Dodatkowo Polacy przegrali jeszcze z Francuzami w półfinale zeszłorocznej Ligi Narodów, przez co musieli zadowolić się jedynie brązem. Zatem dwie ostatnie potyczki, to dwie porażki zawodników Nikoli Grbicia, co sprawia, że rządza rewanżu jest jeszcze większa.