O triumf w tegorocznej Lidze Narodów walczy 16 zespołów, które mają do rozegrania po trzy turnieje fazy zasadniczej. Pierwsze z nich równolegle zorganizowano w Antalyi i Rio de Janeiro. W Turcji rywalizują Polacy, którzy pokonali już Amerykanów, Kanadyjczyków i Holendrów , tracąc po drodze tylko jednego seta. Do soboty niepokonani byli także Włosi i Japończycy , którzy swoje mecze rozgrywają w Brazylii.

Mowa o Kubie , która jeszcze kilkanaście lat temu była zaliczana do światowej siatkarskiej czołówki. Tamtejsza kadra na skutek trudnej sytuacji politycznej w kraju zaczęła później borykać się jednak z poważnymi problemami, a wielu siatkarzy, w tym Wilfredo Leon, wybrało grę dla innych reprezentacji.

Liga Narodów siatkarzy. Kuba z kolejnym zwycięstwem

Wicemistrzowie świata z 2010 roku dopiero przed rokiem wrócili do Ligi Narodów, w której zajęli 13. miejsce. Początek tegorocznych rozgrywek pokazuje jednak, że mają aspiracje, by na nowo znaleźć się w światowej czołówce. Kuba w pierwszym meczu ograła Brazylię, później poradziła sobie z Niemcami i dopiero po tie-breaku uległa Japonii. W czwartej rundzie spotkań, w meczu rozgrywanym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, ograła 3:1 Iran i co najmniej przez kilka godzin będzie liderem Ligi Narodów.