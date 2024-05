Polscy siatkarze zaczynają Ligę Narodów od hitu. Rywale zaskoczyli wszystkich

I choć dla Grbicia, a wcześniej Vitala Heynena te rozgrywki bywały poligonem doświadczalnym, to jednak od 2019 r. Polska nie schodzi z podium Ligi Narodów . Przed rokiem w końcu sięgnęła w niej po złoto, pierwsze w nowym formacie rozgrywek. Chociaż więc i w tym roku celem nadrzędnym jest medal w Paryżu, to jednak słaby występ w jedynym ważnym turnieju przed igrzyskami z pewnością byłby dzwonkiem alarmowym.

Tym bardziej że już na pierwszy turniej do Antalyi Grbić zabrał całkiem mocny skład . Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że kilku zawodników z tej drużyny znajdzie się w dwunastce na igrzyska. Na środku jest Jakub Kochanowski , na rozegraniu Grzegorz Łomacz , na przyjęciu mocny kwartet z Aleksandrem Śliwką i Kamilem Semeniukiem na czele. Zwłaszcza dla Śliwki turniej w Turcji powinien być ważny. I sam zawodnik, i selekcjoner podkreślają, że filar kadry po kontuzji potrzebuje sporo czasu na parkiecie , by odzyskać najwyższą formę. W czasie pierwszego turnieju będzie pełnić funkcję kapitana kadry.

Liga Narodów ostatnią szansą. Nikola Grbić dopuszcza zmianę planów